Thu hồi gần 433 tỷ đồng tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ảnh minh họa

Hệ thống BHXH Việt Nam đã kiểm tra tại 7.151 đơn vị, gồm kiểm tra chuyên ngành tại 6.670 đơn vị và kiểm tra việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại 481 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Để xác định đúng đối tượng cần kiểm tra, BHXH Việt Nam rà soát dữ liệu quản lý, khoanh vùng và phân tích dấu hiệu vi phạm. Trọng tâm là các đơn vị có nguy cơ vi phạm về đối tượng, mức đóng; đơn vị chậm đóng, trốn đóng; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có chi phí gia tăng bất thường. Việc phân tích dữ liệu giúp xác định trọng tâm kiểm tra, tập trung vào các đơn vị có dấu hiệu vi phạm.

Đối với nhóm đơn vị chậm đóng kéo dài, cơ quan BHXH đã kiểm tra chuyên đề tại 1.399 đơn vị chậm đóng trên 6 tháng, thu hồi trên 114 tỷ đồng; lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với 249 đơn vị, với tổng số tiền phạt hơn 2 tỷ đồng.

Sau kiểm tra, việc theo dõi, đôn đốc khắc phục tiếp tục được thực hiện để thúc đẩy doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ đóng. Việc thu hồi tiền chậm đóng, yêu cầu đăng ký tham gia và đóng bổ sung hướng tới khắc phục thiếu sót về đối tượng, thời gian, mức đóng, làm cơ sở giải quyết chế độ đúng quy định.

Với người lao động tại doanh nghiệp chậm đóng, cơ quan BHXH thực hiện xác nhận thời gian đã đóng, giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí cho trường hợp đủ điều kiện.