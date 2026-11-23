Khu đất được UBND TPHCM cho Công ty TNHH Shing Việt thuê theo Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 4-5-2015, với thời hạn sử dụng đến ngày 31-12-2018. Nguyên nhân thu hồi là do đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất, thuộc trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

UBND TPHCM yêu cầu Công ty TNHH Shing Việt phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng khu đất và tài sản gắn liền với đất, thực hiện di dời, xử lý tài sản và bàn giao toàn bộ diện tích thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM. Doanh nghiệp chịu chi phí phá dỡ nếu công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Sở NN-MT phối hợp với UBND phường Thủ Đức và các đơn vị liên quan giám sát việc xử lý tài sản, di dời và bàn giao mặt bằng, đồng thời thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng thuê đất. Thuế TPHCM rà soát và tổ chức thu tiền thuê đất, các khoản truy thu và nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình sử dụng đất, nếu có.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM có trách nhiệm quản lý khu đất, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc xây dựng trái phép, đồng thời đề xuất phương án khai thác, sử dụng phù hợp với quy hoạch.

UBND phường Thủ Đức phối hợp giao quyết định thu hồi cho doanh nghiệp, công khai quyết định và hỗ trợ bàn giao mặt bằng. Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.