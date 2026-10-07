Thu hồi dự án Khu phức hợp và khách sạn 5 sao ở Đồng Nai

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 3194/QĐ-UBND, ngày 6/10/2026 về việc thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Berjaya - D2D tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.

Thu hồi diện tích đất hơn 11.628m2 (gồm lô A với diện tích 7.696m2 và khu khách sạn 5 sao với diện tích 3.932m2) tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Berjaya - D2D.

Khu đất trên đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai) giao đất năm 2008 và quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 để thực hiện dự án Khu phức hợp và khách sạn 5 sao.

Lý do thu hồi đất, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Berjaya - D2D đã hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục, công trình theo dự án được phê duyệt, thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Trước đó, ngày 14/4/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian sử dụng đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Berjaya - D2D.

Chấp thuận cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Berjaya - D2D được gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 3 tháng để triển khai thực hiện dự án Khu phức hợp và khách sạn 5 sao với diện tích hơn 11.628m2.

Kể từ thời điểm được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận cho gia hạn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Berjaya - D2D phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn theo quy định tại khoản Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Berjaya - D2D chưa hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục, công trình theo dự án đã được phê duyệt và đưa đất vào sử dụng đối với diện tích đất nêu trên thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại./.