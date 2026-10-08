Thu hồi Dự án khu phức hợp khách sạn 5 sao vì 18 năm không thực hiện

Dự án bị UBND TP Đồng Nai ra quyết định thu hồi đất thuộc Công ty TNHH Berjaya - D2D tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai. Từ năm 2008 khu đất có diện tích hơn 11.628m2 đã được UBND TP Đồng Nai giao cho Công ty TNHH Berjaya - D2D để thực hiện Dự án khu phức hợp và khách sạn 5 sao.

Khu đất xây dựng khách sạn 5 sao hiện vẫn để cỏ mọc.

Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chỉ là khu đất trống. Dự án không được triển khai trong nhiều năm gây lãng phí tài nguyên.

UBND TP Đồng Nai nêu rõ, Công ty TNHH Berjaya - D2D đã hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất nhưng chưa hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục, công trình theo dự án được phê duyệt. Do đó dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2024.