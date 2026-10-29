Thu hồi đất phải gắn với phục hồi sinh kế, an sinh xã hội

Dự thảo Luật đã quan tâm hơn đến yêu cầu ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh và phục hồi sinh kế cho người có đất bị thu hồi

Không chỉ dừng ở việc xác định các hình thức hỗ trợ

Chia sẻ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng) ghi nhận, các Điều 46, 47 và 48 của dự thảo Luật đã quan tâm hơn đến yêu cầu ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh và phục hồi sinh kế cho người có đất bị thu hồi. Tuy nhiên, cần làm rõ trách nhiệm bảo đảm kết quả thực hiện chính sách, thay vì chỉ dừng ở việc xác định các hình thức hỗ trợ.

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 46, dự thảo Luật quy định tiến hành điều tra, xác định thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và lấy ý kiến người có đất bị thu hồi trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, việc xác định thu nhập trước khi thu hồi đất mới chỉ phản ánh điều kiện sống ban đầu của người dân. Vấn đề quan trọng hơn là sau khi thu hồi đất. Một hộ nông dân có thể được bố trí nơi ở mới nhưng không còn đất sản xuất; hộ kinh doanh có thể được bồi thường về đất và tài sản nhưng mất địa điểm tạo ra nguồn thu nhập chính. Người lao động lớn tuổi có thể nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề nhưng không còn khả năng tìm được việc làm phù hợp.

Do vậy, hoàn thành chi trả bồi thường và bố trí tái định cư chưa đồng nghĩa với việc người dân đã ổn định cuộc sống. Hiệu quả của chính sách thu hồi đất không chỉ được đánh giá bằng tiến độ giải phóng mặt bằng mà còn phải căn cứ vào khả năng ổn định đời sống, phục hồi sinh kế của những người bị ảnh hưởng, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga khẳng định.

Trên cơ sở đó, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị bổ sung vào Điều 46 nguyên tắc xác định những nhóm có nguy cơ mất nguồn sinh kế chủ yếu sau thu hồi đất để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá kết quả phục hồi sinh kế sau thu hồi đất.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, ĐBQH Triệu Thị Ngọc Diễm (TP. Cần Thơ) dẫn chứng, đối với hộ trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản hoặc kinh doanh nhỏ, thu nhập thường biến động theo mùa vụ. Vì vậy, nếu chỉ ghi nhận tại một thời điểm, kết quả điều tra có thể không phản ánh đúng mức sống cũng như mức độ phụ thuộc của người dân vào phần đất bị thu hồi. Việc điều tra thu nhập cũng phải phản ánh chu kỳ sản xuất kinh doanh, sử dụng nhiều nguồn chứng cứ phù hợp, không chỉ căn cứ vào hóa đơn hoặc chứng từ thuế.

Nếu chỉ ghi nhận tại một thời điểm, kết quả điều tra có thể không phản ánh đúng mức sống của người bị thu hồi đất

Nêu rõ kinh phí, thời gian thực hiện, cơ quan chịu trách nhiệm

Do đó ĐBQH Triệu Thị Ngọc Diễm cho rằng, cần bổ sung thêm quy định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải xác định các trường hợp mất hoặc giảm đáng kể thu nhập do thu hồi đất và biện pháp phục hồi sinh kế tương ứng. Phương án cần nêu rõ kinh phí, thời gian thực hiện, cơ quan chịu trách nhiệm và chỉ tiêu đánh giá kết quả; đồng thời lấy ý kiến người bị ảnh hưởng và được phê duyệt cùng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong theo dõi, đánh giá việc làm, thu nhập và điều kiện sống của người dân sau thu hồi đất; chỉ đạo thực hiện hoặc đề xuất hỗ trợ bổ sung nếu người dân chưa ổn định được sinh kế do tác động trực tiếp của việc thu hồi đất; giao Chính phủ quy định mức hỗ trợ phù hợp đối với người trực tiếp lao động thuê đất, thuê mặt bằng hợp pháp nhưng bị mất việc hoặc mất nguồn thu do thu hồi đất.

Các đại biểu thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ở góc độ bảo đảm điều kiện sống tại nơi tái định cư, ĐBQH Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) đề nghị làm rõ nguyên tắc đánh giá “điều kiện tương đương”, không chỉ căn cứ vào hạ tầng và nhà ở mà còn phải tính đến khả năng tiếp cận đất sản xuất, việc làm, trường học, y tế và sinh hoạt cộng đồng.

Đại biểu đề nghị giao Chính phủ quy định tiêu chí đánh giá, trách nhiệm theo dõi kết quả phục hồi sinh kế sau tái định cư. Theo đại biểu, dù định hướng chính sách đã được tiếp thu, nếu thiếu tiêu chí đo lường và đầu mối chịu trách nhiệm, người dân vẫn có thể có chỗ ở mới nhưng mất nguồn sống, nhất là tại miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Do đó, tiêu chí “nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” cần được cụ thể hóa bằng những yêu cầu có thể kiểm chứng về hạ tầng, điều kiện sinh hoạt, khả năng tiếp cận dịch vụ công, việc làm và sinh kế. Các khu tái định cư cũng phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức di dời người dân.