Một công dân phản ánh, tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 88/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có nội dung: “Hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở đủ điều kiện được bồi thường về đất thì thực hiện như sau...”.

Công dân đặt vấn đề: liệu quy định đang đề cập đến hai nhóm đối tượng độc lập hay chỉ một nhóm đối tượng phải đồng thời đáp ứng cả hai điều kiện?

Cụ thể, cách hiểu thứ nhất là có hai đối tượng được áp dụng: người đang sử dụng đất ở, không nhất thiết phải có nhà trên đất; và người đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất.

Cách hiểu thứ hai là chỉ có một đối tượng, tức người vừa đang sử dụng đất ở, vừa sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất. Theo cách hiểu này, người có đất ở nhưng chưa xây dựng nhà sẽ không thuộc diện được áp dụng quy định.

Công dân đặt câu hỏi cần hiểu điều kiện trên như thế nào?

Quy định về bồi thường đất ở khi Nhà nước thu hồi đất được nêu tại Điều 11 Nghị định 88/2024/NĐ-CP. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dẫn quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 88/2024/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, đối với hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam, nếu đủ điều kiện được bồi thường về đất ở thì việc bồi thường được thực hiện theo các trường hợp cụ thể.

Thứ nhất, trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu do UBND cấp tỉnh quy định, nếu hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Thứ hai, cũng bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu, nhưng hộ gia đình, cá nhân còn đất ở hoặc nhà ở khác trên địa bàn xã, phường nơi có đất thu hồi, thì được bồi thường bằng tiền, bằng đất ở, bằng nhà ở hoặc bằng đất khác nếu địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở.

Trên cơ sở các quy định này, Cục Quản lý đất đai cho biết, đối tượng được bồi thường về đất theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 88/2024 là hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam và đủ điều kiện được bồi thường về đất ở.

Cơ quan này đề nghị công dân nghiên cứu quy định nêu trên, đồng thời liên hệ cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.