Cụ thể, có 7 mỹ phẩm có lô bị thu hồi trong đợt này, trong đó có 1 sản phẩm do Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du (TPHCM) sản xuất; số còn lại do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Labcos Việt Nam (Thái Nguyên) sản xuất.

Trước đó, Công ty TNHH Mỹ phẩm Kim Du bị Sở Y tế TPHCM xử phạt 140 triệu đồng.

Danh mục các sản phẩm có lô bị thu hồi:

Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 9 lô của 7 sản phẩm mỹ phẩm trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.