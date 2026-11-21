Nhiều lô mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi do sai lệch thành phần – Ảnh minh họa.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 6 lô mỹ phẩm của Công ty TNHH Giang’s Care và Công ty TNHH IDOCTOR do thành phần ghi trên nhãn không đúng với hồ sơ công bố.

Trong đó, 4 lô mỹ phẩm nhãn hàng Giang’s do Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Quang Tiến (TPHCM) sản xuất, Công ty TNHH Giang’s Care chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, gồm Herbal Gel For Women, Herbal Gel For Men, Herbal Allure và Herbal Charme.

Các sản phẩm bị phát hiện ghi thiếu hoặc thừa thành phần so với hồ sơ công bố. Cụ thể, Herbal Gel For Women và Herbal Gel For Men ghi thiếu nhiều thành phần, đồng thời ghi thừa “Methol”; Herbal Allure và Herbal Charme ghi thiếu O-Cymen-5-Ol, ghi thừa Iso Propyl Methylphenol.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô mỹ phẩm trên và trả lại nơi cung ứng. Công ty TNHH Giang’s Care phải thông báo thu hồi, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tổ chức tiêu hủy toàn bộ các lô vi phạm; đồng thời rà soát các lô khác đã sản xuất để chủ động thu hồi nếu phát hiện sai phạm tương tự. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả trước ngày 16-12.

Mỹ phẩm bị thu hồi do vi phạm quy định. Ảnh chụp màn hình

Đối với Công ty TNHH IDOCTOR, 2 lô mỹ phẩm bị thu hồi gồm Dr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule (lô G16A12) và iDr.Skin Phyto Placenta P-Dna Mask (lô G15E27). Hai sản phẩm do IBC BUSINESS COOP (Hàn Quốc) sản xuất, IDOCTOR chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, bị phát hiện có thành phần ghi trên nhãn không phù hợp hồ sơ công bố.

IDOCTOR phải thông báo thu hồi, tiếp nhận và tiêu hủy sản phẩm; rà soát các lô khác đã nhập khẩu của 2 sản phẩm để xử lý nếu có vi phạm tương tự, báo cáo kết quả trước ngày 16-12.

Ngoài việc thu hồi 2 lô mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược quyết định tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của IDOCTOR trong 6 tháng. Sau thời hạn này, nếu doanh nghiệp khắc phục đầy đủ vi phạm và báo cáo theo quy định, cơ quan quản lý sẽ xem xét tiếp nhận lại hồ sơ.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm, kiểm tra các lô khác và báo cáo kết quả trước ngày 31-12.