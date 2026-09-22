Thu hồi 315 khẩu súng sau 45 ngày cao điểm rà soát, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Trong thời gian thực hiện cao điểm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 350 buổi tuyên truyền với 84.926 lượt người tham gia; 230.520 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đăng tải 386 tin, bài, video; in 68.294 pano, áp phích, tờ rơi; phối hợp với 220 người có uy tín tuyên truyền cá biệt đối với 220 trường hợp.

Công an phường Thục Phán vận động người dân giao nộp và tiến hành thu hồi súng.

Qua vận động, toàn tỉnh thu hồi 315 khẩu súng các loại, 346 viên đạn, 10 lựu đạn, 2.591 kg thuốc nổ, 784 kíp nổ, 2 công cụ hỗ trợ, 25 vũ khí thô sơ, 18 linh kiện để lắp ráp vũ khí cùng một số pháo nổ. Một số địa phương có kết quả thu hồi cao, như: Bảo Lâm thu hồi 28 khẩu súng, Tam Kim 25 khẩu súng, Nam Quang 23 khẩu súng, Quảng Lâm 18 khẩu súng...

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, lực lượng Công an rà soát, lập danh sách 383 đối tượng nghi vấn về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 21 đối tượng nghi vấn về pháo để quản lý, theo dõi. Qua tuyên truyền, vận động cá biệt đã vận động 92/383 đối tượng giao nộp 92 khẩu súng; khởi tố 4 vụ/4 đối tượng, trong đó, 2 vụ về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và 2 vụ về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, vận động triệt để số vũ khí còn lưu giữ trong nhân dân. Các lực lượng tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.