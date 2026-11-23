Giảm áp lực đầu học kỳ

Có 2 con học đại học, chị Đặng Thùy Khánh Vi (ngụ TPHCM) phải thu xếp khoản tiền đáng kể mỗi kỳ. Một con học Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM đóng 15 triệu đồng/học kỳ; một con học Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM, đóng khoảng 16 triệu đồng trong học kỳ đầu, gồm bảo hiểm y tế và phí nhập học.

Sinh viên nộp học phí tại một trường đại học ở TPHCM. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Gia đình chị Vi mong trường báo trước hạn đóng 3-4 tuần, cho đóng 2 đợt mỗi học kỳ. Chị cũng mong mức học phí ổn định để dễ thu xếp cho những năm tiếp theo.

Anh Phạm Duy Phong, có con học tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM, cho biết, trong học kỳ gần nhất, gia đình đóng khoảng 20 triệu đồng. Anh cho rằng phương thức đóng theo tháng sẽ giúp phụ huynh nhẹ gánh hơn.

Với Châu Nguyễn Tuyết Anh, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM, nguồn trang trải học phí chủ yếu từ học bổng và việc làm thêm. Ở học kỳ gần nhất, Tuyết Anh đóng khoảng 40 triệu đồng theo gói 12-18 tín chỉ, nên em mong có thể đóng theo 2-3 đợt trong học kỳ.

Linh hoạt cách thu học phí

Dù Công văn 7526/BGDĐT-KHTC ngày 26-10-2026 của Bộ GD-ĐT yêu cầu thu học phí định kỳ hàng tháng, chỉ thu gộp khi người học tự nguyện, đại diện một số trường cho rằng việc triển khai còn nhiều khó khăn, cần linh hoạt trong cách thu học phí.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TPHCM trong giờ học thực hành. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

TS Phạm Xuân Đông, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐH Công Thương TPHCM, thông tin, trường thu học phí theo học kỳ, căn cứ số học phần, tín chỉ sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể thanh toán trước một hoặc một số học phần, sau đó tiếp tục đóng học phí với những học phần còn lại.

Người có nhu cầu đóng gộp có thể thanh toán toàn bộ trên hệ thống, không phải làm đơn riêng. Tất cả khoản thanh toán đều phải hoàn tất trong thời hạn trường thông báo. Khi hết hạn, hệ thống tự động hủy đăng ký những học phần chưa hoàn tất việc đóng học phí.

Như vậy, việc chia nhiều lần thanh toán trong cùng một hạn thu vẫn buộc sinh viên xoay đủ tiền trong thời gian ngắn. Đại diện Trường ĐH Công Thương TPHCM cho biết, bên cạnh những đợt thu chính thức, trường tổ chức đợt bổ sung, xem xét gia hạn cho sinh viên khó khăn, đồng thời thực hiện miễn, giảm học phí và cấp học bổng.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, trường thu theo học kỳ, dựa trên số tín chỉ đăng ký. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể đóng theo từng học phần hoặc làm đơn xin gia hạn.

Hệ thống quản lý dùng chung kết nối với ngân hàng hiện chưa có chức năng thu theo tháng. Thu hàng tháng có thể gây khó trong theo dõi công nợ, xử lý việc rút, đăng ký thêm học phần, miễn giảm và bảo lưu.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM thông báo sớm kế hoạch đăng ký học phần, đóng học phí trước học kỳ; mức thu được thông báo từ đầu năm học. Sinh viên theo dõi việc miễn giảm, cấn trừ và gia hạn trên cổng thông tin người học để chủ động thực hiện.

Nghị định 238/2025/NĐ-CP cũng cho phép quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, với tổng học phí cả khóa tối đa bằng mức quy định nếu thu theo năm học. Căn cứ tính học phí theo tín chỉ và lịch thanh toán cần được thể hiện rõ để sinh viên biết tổng nghĩa vụ tài chính, từng khoản đến hạn và cách xử lý khi thay đổi học phần.

Nhiều phụ huynh, sinh viên bày tỏ mong muốn được thông báo sớm, hiểu mức thu và dự kiến chi phí cho cả khóa. Yêu cầu các trường bảo đảm mức học phí, lộ trình đã công bố, giải trình căn cứ điều chỉnh, đồng thời rà soát các chương trình có mức thu cao hoặc tăng mạnh và tăng cường hỗ trợ người học.

Nhà trường nên công khai phương thức đăng ký lịch đóng, cách xác nhận tự nguyện đóng gộp, thời hạn và đầu mối giải đáp. Quy trình thu cũng cần kết nối với đăng ký học phần, miễn giảm, gia hạn và hoàn trả, cấn trừ.

TS MẠCH TRẦN HUY, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen: Điều chỉnh quy trình thu Lâu nay, kế hoạch thu theo học kỳ gắn với chi phí giảng dạy, thù lao giảng viên và hoạt động thường xuyên. Khi thay đổi phương thức thu, nhà trường cần tính lại dòng tiền, điều chỉnh hệ thống quản lý và quy trình đối soát. Nhà trường cần quy định rõ hạn nộp, thủ tục gia hạn và cách hỗ trợ người gặp khó khăn; thông báo sớm để sinh viên, phụ huynh chủ động. Người học cũng nên đóng đúng hạn hoặc trao đổi khi có vướng mắc để trường xem xét hỗ trợ.