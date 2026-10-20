Thứ hoa thơm nức vỉa hè Hà Nội bất ngờ thành quà 20/10, bó nửa triệu đồng vẫn hút khách

Dân mạng săn hoa sữa làm quà 20/10, người bán trở tay không kịp

Không nằm trong kế hoạch kinh doanh ban đầu, hoa sữa xuất hiện tại một số cửa hàng hoa trực tuyến sau khi những video bó hoa mang hương thu Hà Nội lan truyền trên mạng xã hội. Sự tò mò, thích thú của khách hàng nhanh chóng biến loài hoa vốn quen thuộc trên đường phố thành món quà độc đáo dịp 20/10.

Chủ tiệm hoa trực tuyến TREE flower cho biết ý tưởng bán hoa sữa bắt nguồn từ sở thích cá nhân. Trong một lần đi làm về, người bán bắt gặp cành hoa sữa ven đường, xin về bó thành hoa rồi đăng lên mạng xã hội với mục đích giải trí. Không ngờ bài viết thu hút nhiều sự chú ý, kéo theo hàng loạt câu hỏi về việc mua hoa.

Chị Thu Hương bận rộn bó hoa sữa sau khi video đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều khách hàng hỏi mua. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Không ngờ bài đăng của mình lại viral và được mọi người biết đến”, chủ tiệm chia sẻ.

Tương tự, chị Bùi Thị Thu Hương, chủ shop hoa trực tuyến Bịa Hoa ở phường Hà Đông, Hà Nội, cũng bắt đầu bán hoa sữa từ một ý tưởng ngẫu hứng.

Vốn kinh doanh hoa sáp và hoa lụa, thấy hoa sữa nở rộ cuối thu, chị nhờ người hái, bó thành từng bó rồi đăng video lên mạng. Video bất ngờ lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người hỏi mua. Trước nhu cầu ngoài dự kiến, chị quyết định nhận đơn dù chưa từng có kế hoạch kinh doanh loài hoa này.

Khách hàng của chị Hương khá đa dạng, từ người mua tặng người yêu, bạn bè đến du khách từ TP HCM ra Hà Nội. Một số người muốn mang hoa về miền Nam như cách lưu giữ kỷ niệm về mùa thu Thủ đô.

“Có khách chia sẻ với mình rằng, vì trong miền Nam không có hoa sữa nên khi ra Hà Nội, họ muốn mua một bó mang về, như mang theo chút hương thu Thủ đô”, chị Hương kể.

Vốn kinh doanh hoa sáp và hoa lụa trực tuyến, thấy hoa sữa nở rộ cuối thu, chị nhờ người hái, bó thành bó rồi đăng video lên mạng xã hội. Không ngờ, video bất ngờ lan truyền rộng rãi, kéo theo nhiều lời hỏi mua và phản ứng tích cực trên mạng xã hội.

Không phải nhập hoa từ nguồn cung bên ngoài, chị chủ yếu nhờ người thân hái hoa. Tuy nhiên, công việc không đơn giản bởi hoa sữa nhanh rũ, khó bảo quản và giữ hương lâu. Để hoa thơm khi đến tay khách, chị phải chủ động thời điểm hái, bó hoa sát giờ giao hàng.

Hái hoa ven đường bó bán, cô gái bất ngờ nhận hàng chục đơn

Trịnh Thị Phương Vy, sinh viên tại Hà Nội, cũng thử kinh doanh hoa sữa sau khi nhận thấy loài hoa này được chú ý trên mạng xã hội. Từ miền Nam ra Hà Nội học tập, Vy vốn ấn tượng với mùi hương đặc trưng của hoa sữa. Khi nhu cầu mua hoa tăng lên, cô thử bó hoa, đăng sản phẩm lên mạng và bắt đầu nhận đơn.

Theo Vy, giá mỗi bó hoa sữa dao động 350.000-550.000 đồng, tùy cách bó và phối hợp với các loại hoa khác. Cận 20/10, khi hoa sữa dần hết mùa, nguồn cung trở nên khan hiếm trong lúc nhu cầu tăng, khiến giá có xu hướng nhích lên.

Vy cho biết có buổi chiều cô nhận hơn 50 tin nhắn hỏi mua hoa sữa. Khách hàng chủ yếu trong độ tuổi 18-30, gồm sinh viên và người đã đi làm.

Không phải ai mua hoa sữa cũng để tặng người khác. Một số khách muốn tự thưởng cho mình, chụp ảnh hoặc lưu giữ kỷ niệm về Hà Nội. Có người từ xa đến mua hoa rồi nhờ bọc kín để mang về làm quà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo các tiểu thương, sức hút của hoa sữa đến từ sự khác biệt và độ lan truyền trên mạng xã hội. Thay vì những loại hoa phổ biến trong dịp lễ, một bó hoa mang hương thơm đặc trưng của mùa thu Hà Nội tạo cảm giác mới lạ, nhất là với người từng sống hoặc có kỷ niệm tại Thủ đô.

Dù vậy, đây không phải mặt hàng dễ kinh doanh. Hoa sữa có mùa ngắn, cành khó tìm, nhanh héo và đòi hỏi người bán tốn công thu hái, sơ chế, bó hoa. Nếu để quá lâu sau khi hái, hoa cũng khó giữ được mùi hương đặc trưng. Vì vậy, một số cửa hàng chỉ lấy hoa khi có khách đặt.

Từ những bài đăng ban đầu mang tính ngẫu hứng, hoa sữa trở thành món quà được một bộ phận khách hàng tìm mua dịp 20/10. Tuy nhiên, với nguồn cung phụ thuộc mùa hoa và khả năng bảo quản hạn chế, sức hút trên mạng xã hội chưa đồng nghĩa với việc mặt hàng này có thể kinh doanh quanh năm.