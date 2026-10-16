Thứ hoa của cây gia vị quen thuộc tưởng chỉ để ngắm, nay thành đặc sản Sơn La giá tới 80.000 đồng/kg, trồng 6 tháng cho thu hoạch

Thứ hoa ít người biết ăn được, nay thành đặc sản được săn tìm

Gừng là loại cây gia vị quen thuộc, xuất hiện trong nhiều món ăn của người Việt. Phần củ thường được dùng để khử mùi tanh, tạo hương thơm hoặc làm nguyên liệu chế biến các món ăn. Thế nhưng, không phải ai cũng biết nụ hoa của loài cây này cũng có thể ăn được.

Tại Sơn La và một số địa phương vùng Tây Bắc, nụ hoa gừng từ lâu đã được người dân sử dụng trong bữa cơm hằng ngày. Những năm gần đây, nguyên liệu dân dã này dần được nhiều thực khách biết đến, trở thành món đặc sản lạ miệng tại một số nhà hàng, quán ăn.

Không phải ai cũng biết nụ hoa của cây gừng cũng có thể ăn được - Ảnh minh hoạ

Nụ hoa gừng có hình dáng khá đặc biệt, thường chỉ to bằng ngón tay cái, phần cuống dài khoảng 10-15cm. Bên ngoài nụ được bao phủ bởi lớp vỏ màu xanh đậm, nhìn thoáng qua dễ nhầm với măng non hoặc chồi cây.

Khi bóc bỏ lớp vỏ già, phần non bên trong có màu trắng ngà, tỏa hương thơm nhẹ đặc trưng của gừng.

Điểm khiến loại hoa này được yêu thích chính là hương vị khác biệt. Không cay nồng như củ gừng, nụ hoa có độ giòn, vị ngọt thanh xen chút cay ấm, mang lại cảm giác lạ miệng khi thưởng thức.

Từ nguyên liệu tưởng chừng chỉ là phần phụ của cây gừng, nụ hoa nay được nhiều người tìm mua mỗi khi vào mùa. Theo thông tin trên thị trường, nụ hoa gừng có giá bán lẻ dao động khoảng 50.000-80.000 đồng/kg, tùy thời điểm và nơi bán.

Hoa gừng được rao bán trên chợ mạng - Ảnh chụp màn hình

Trồng khoảng 6 tháng cho hoa, chế biến được nhiều món ngon

Không chỉ có hương vị độc đáo, nụ hoa gừng còn có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Sau khi thu hoạch, người dân bóc bỏ lớp vỏ xanh già bên ngoài, loại bỏ phần xơ, chỉ giữ lại phần non. Nụ hoa được rửa sạch, cắt khúc vừa ăn rồi đem chế biến.

Cách làm phổ biến nhất là xào nụ hoa gừng với tỏi. Khi xào nhanh trên lửa lớn, phần hoa giữ được độ giòn, hương thơm dịu và vị ngọt tự nhiên.

Ngoài ra, nụ hoa gừng còn có thể kết hợp với thịt bò, thịt lợn, tôm, mực hoặc các loại hải sản. Trong đó, món nụ hoa gừng xào thịt bò được nhiều người yêu thích bởi sự hòa quyện giữa vị ngọt của thịt và độ giòn của hoa.

Người dân địa phương cũng dùng nụ hoa gừng để nấu canh xương, chế biến cùng thịt gà, thịt vịt hoặc kết hợp với cá trong một số món kho.

Để món ăn ngon hơn, người chế biến thường không nấu quá lâu, tránh khiến phần hoa bị mềm và mất đi độ giòn đặc trưng.

Không chỉ có hương vị độc đáo, nụ hoa gừng còn có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn - Ảnh minh hoạ

Theo kinh nghiệm của người dân vùng Tây Bắc, nụ hoa gừng thường được thu hoạch vào khoảng tháng 7 đến tháng 9 âm lịch, tùy điều kiện thời tiết và thời điểm sinh trưởng.

Cây gừng sau khi trồng khoảng 6 tháng có thể bắt đầu ra hoa. Mỗi khóm có thể cho khoảng 10-15 bông, song số lượng thực tế phụ thuộc vào giống, tuổi cây và điều kiện chăm sóc.

Khi thu hái, người dân dùng dao nhỏ hoặc kéo cắt nụ, thao tác nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến phần thân rễ bên dưới. Hoa sau khi hái cần được sơ chế sớm để giữ độ tươi ngon.

Từ loài cây gia vị bình dị, nụ hoa gừng đã trở thành một nét thú vị trong ẩm thực vùng cao, góp phần làm phong phú thêm những món đặc sản của Sơn La và vùng Tây Bắc.