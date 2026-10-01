Thu hẹp làn xe để khắc phục lún, nứt mặt đường trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Sáng 1/10, theo thông tin từ Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, liên danh nhà thầu thuộc gói thầu số 18 đã huy động nhân lực, máy móc để khắc phục tình trạng lún, nứt cục bộ mặt đường trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời, cầu sắt tạm phục vụ thi công cao tốc bắc qua sông Buông cũng sẽ được tháo dỡ theo yêu cầu của địa phương.

Từ hôm nay bắt đầu tháo dỡ cầu tạm trên cao tốc.

Các vị trí cần xử lý nằm trên đoạn tuyến thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua phường Phước Tân, TP Đồng Nai. Bao gồm đoạn từ Km 01+800 đến Km 01+950 theo chiều Đồng Nai đi TP.HCM và đoạn từ Km 05+140 đến Km 05+069 theo chiều TP.HCM đi Đồng Nai.

Theo Ban QLDA, việc xử lý được triển khai sau khi xuất hiện một số vị trí lún, nứt cục bộ trên mặt đường tại khu vực gần sông Buông, phường Phước Tân, TP Đồng Nai. Theo phương án kỹ thuật, nhà thầu sẽ tiến hành cắt bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu tại khu vực bị ảnh hưởng, xử lý phần mặt đường bên dưới theo yêu cầu kỹ thuật, sau đó thảm lại lớp bê tông nhựa mới. Phạm vi xử lý khoảng 40m.

Công tác sửa chữa được thực hiện nhằm khôi phục chất lượng mặt đường, bảo đảm điều kiện khai thác và an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến. Nhà thầu dự kiến hoàn thành phần việc chính trong ngày 1/10. Một số hạng mục liên quan có thể tiếp tục được triển khai trong những ngày sau đó.

Đáng chú ý, để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, nhà thầu không tổ chức thi công vào ban đêm. Trong ngày 30/9, các đơn vị cũng đã lắp đặt hệ thống biển báo, trong đó có biển hạn chế tốc độ 60km/h tại khu vực cần xử lý, đồng thời bố trí các biện pháp cảnh báo, hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công.

Hiện trạng cầu sắt tạm bắc qua sông Buông phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Liên quan đến việc tổ chức giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai đã phát đi thông báo về việc thu hẹp một phần làn xe trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để phục vụ thi công khắc phục sự cố mặt đường. Theo đó, hai khu vực được tổ chức thi công gồm đoạn Km 01+800 - Km 01+950, chiều Đồng Nai đi TP.HCM và đoạn Km 05+140 - Km 05+069, chiều TP.HCM đi Đồng Nai.

Thời gian dự kiến triển khai từ ngày 1/10 đến ngày 10/10/2026. Trong thời gian này, phạm vi mặt đường tại các vị trí thi công sẽ được thu hẹp một phần để bảo đảm điều kiện cho nhà thầu triển khai các hạng mục sửa chữa, đồng thời duy trì lưu thông trên tuyến.

Điểm hư hỏng nặng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Phòng CSGT đề nghị người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực thi công chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tăng cường quan sát. Các phương tiện phải chấp hành đúng quy định về phần đường, làn đường, quy định vượt xe và hệ thống báo hiệu giao thông được bố trí tại hiện trường.

Đặc biệt, lực lượng CSGT lưu ý người điều khiển phương tiện không sử dụng làn dừng xe khẩn cấp để di chuyển qua khu vực đang thi công. Trong trường hợp phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, người điều khiển phương tiện được khuyến cáo nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe, cách vị trí xe khoảng 150m để cảnh báo cho các phương tiện đang lưu thông. Khi cần hỗ trợ, người dân có thể liên hệ Phòng CSGT Đồng Nai.