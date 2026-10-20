Thu hẹp khoảng cách về sự tự tin trong hỗ trợ sinh viên du học tại Australia

Đối với nhiều sinh viên quốc tế, điều khó khăn nhất khi du học Australia không phải là hành trình đến hay ngày đầu tiên bước chân vào khuôn viên trường đại học, đó là quá trình thích nghi âm thầm diễn ra sau khi các hoạt động chào đón kết thúc, khi thực tế về việc xây dựng cuộc sống tại một đất nước mới dần trở nên rõ ràng hơn.

Australia mang đến nhiều cơ hội cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, cơ hội thôi chưa đủ để giúp họ cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này.

Sự tự tin bắt đầu từ sự gắn kết

Cảm giác thuộc về một cộng đồng có thể là một khái niệm trừu tượng, nhưng sinh viên thường dễ chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ hơn khi cảm thấy mình có vị trí trong cộng đồng xung quanh.

Sự gắn kết làm thay đổi cách sinh viên ứng phó với áp lực. Một sinh viên cảm thấy mình được quan tâm và thấu hiểu sẽ dễ đặt câu hỏi, tham gia các buổi hỗ trợ hoặc lên tiếng trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Ngược lại, người cảm thấy cô lập có thể gặp nhiều khó khăn hơn ngay cả với những vấn đề thường nhật.

Các nghiên cứu gần đây tại Australia cho thấy, sức khỏe và trạng thái tinh thần của sinh viên quốc tế hiếm khi chỉ chịu tác động từ một yếu tố riêng lẻ. Cảm giác cô đơn, căng thẳng tâm lý, áp lực tài chính, rào cản ngôn ngữ và sự không chắc chắn về nơi tìm kiếm hỗ trợ thường đan xen với nhau.

Đối với sinh viên quốc tế, sự gắn kết có thể bắt đầu từ việc được gọi đúng tên, tìm được một người bạn cùng hiểu cảm giác sốc văn hóa, hoặc biết rằng vẫn có dịch vụ hỗ trợ ngoài giờ học.

Ảnh minh họa.

Khoảng trống trong hỗ trợ sinh viên

Sức khỏe và đời sống tinh thần của sinh viên thường được bàn đến thông qua các dịch vụ chính thức như tư vấn tâm lý, ứng phó khủng hoảng, hỗ trợ học tập, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ chỗ ở. Đây đều là những dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, nhiều khó khăn đã bắt đầu xuất hiện trước khi sinh viên tìm đến các dịch vụ này.

Một sinh viên nhớ nhà, ngủ không ngon giấc hoặc cảm thấy quá tải có thể không nghĩ rằng mình cần đến sự hỗ trợ chính thức. Họ có thể cho rằng những trải nghiệm ấy đơn thuần là một phần của quá trình thích nghi.

Thậm chí, một số sinh viên đến từ những nền văn hóa mà sức khỏe tâm thần ít được trao đổi cởi mở, hoặc lo ngại về quyền riêng tư, chi phí và những hệ quả ngoài ý muốn khi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Đây chính là khoảng trống trong hỗ trợ sinh viên, giai đoạn mà sự gắn kết, hỗ trợ từ bạn bè đồng trang lứa và hướng dẫn rõ ràng có thể giúp họ chủ động tìm kiếm sự trợ giúp sớm hơn.

Để thu hẹp khoảng trống này, các bên trong lĩnh vực giáo dục quốc tế cần phối hợp chặt chẽ hơn. Đối với sinh viên, chăm sóc sức khỏe, kết nối bạn bè và cảm giác thuộc về cộng đồng không phải những trải nghiệm tách biệt. Khi kết hợp với nhau, chúng quyết định liệu sinh viên có cảm thấy việc tìm kiếm sự giúp đỡ là điều khả thi hay không.

Từ khả năng tiếp cận đến sự tự tin

Đối với sinh viên quốc tế, có thể tiếp cận dịch vụ không đồng nghĩa với việc họ đủ tự tin để sử dụng dịch vụ đó.

Một trường đại học có thể cung cấp hệ thống hỗ trợ đa dạng, nhưng sinh viên vẫn ngần ngại tìm đến. Họ có thể không hiểu rõ ranh giới giữa các dịch vụ hoặc không biết nên tìm đến đâu khi gặp vấn đề về sức khỏe, cảm xúc, học tập hay những nhu cầu thực tế trong cuộc sống. Sự không chắc chắn này càng trở nên rõ rệt khi sinh viên phải làm quen với một hệ thống chăm sóc sức khỏe xa lạ.

Bước tiến tiếp theo trong việc chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần của sinh viên quốc tế không đơn thuần là bổ sung thêm dịch vụ, mà là giúp họ hiểu rõ, tin tưởng và sử dụng những kênh hỗ trợ hiện có dễ dàng hơn.

Điều đó đòi hỏi các dịch vụ hỗ trợ phải được giới thiệu rõ ràng từ sớm, quy trình tiếp cận cần đơn giản hơn, đồng thời cần nhìn nhận rằng sinh viên quốc tế không phải một nhóm đồng nhất có cùng trải nghiệm, hoàn cảnh xuất thân hay mạng lưới hỗ trợ.

Từ lâu, lĩnh vực giáo dục quốc tế của Australia đã chú trọng giúp sinh viên có sự chuẩn bị tốt trước khi lên đường. Bước tiếp theo là tạo điều kiện để họ cảm thấy gắn kết, được hòa nhập và đủ tự tin tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi những khó khăn trở nên nghiêm trọng hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc xem hướng dẫn tiếp cận dịch vụ y tế, kết nối bạn bè đồng trang lứa và chăm sóc chuyên môn là những thành tố liên kết trong cùng một hành trình học tập, thay vì những nguồn hỗ trợ riêng lẻ mà sinh viên phải tự tìm hiểu và kết nối với nhau.

Sự tự tin ấy được hình thành qua những trải nghiệm lặp lại, khi sinh viên cảm thấy mình được quan tâm, hỗ trợ và đón nhận. Nó lớn dần khi họ biết rằng sự giúp đỡ luôn sẵn có, dễ hiểu và thực sự dành cho mình.

Thu hẹp khoảng cách về sự tự tin cần trở thành trọng tâm tiếp theo trong chương trình nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho sinh viên quốc tế tại Australia.

Theo Beyond Arrival