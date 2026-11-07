Thu hẹp khoảng cách tiếp cận y học chuyên sâu cho người bệnh

Các bác sĩ trong và ngoài nước phối hợp phẫu thuật thị phạm 3 trường hợp bệnh lý phức tạp.

Việc cập nhật, chuyển giao và làm chủ các kỹ thuật này tại Cần Thơ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo điều kiện để người dân Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu ngay tại khu vực, hạn chế tình trạng phải chuyển tuyến xa. Đây là những nội dung trọng tâm tại Hội nghị Khoa học Công nghệ mở rộng, do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp cùng Liên Chi hội Cột sống Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 5-8/11. Hội nghị quy tụ các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) cùng đông đảo cán bộ y tế, nhà khoa học và đại diện các cơ sở khám, chữa bệnh.

Các chuyên gia quốc tế đã phối hợp với bác sĩ trong nước hội chẩn và thực hiện phẫu thuật thị phạm 3 trường hợp bệnh lý phức tạp, gồm nội soi giải ép cột sống cổ đường sau, nội soi lấy thoát vị đĩa đệm giải ép thần kinh và nội soi giải ép tủy ngực do dày cốt hóa dây chằng vàng.

Giáo sư Bruce V. Darden II, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Cột sống Bắc Mỹ, Giám đốc Trung tâm Cột sống OrthoCarolina (Hoa Kỳ) cho biết, những phương pháp mới trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn, gồm phẫu thuật nội soi toàn phần, thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ, can thiệp u cột sống và phẫu thuật chỉnh hình các biến dạng phức tạp với sự hỗ trợ của hệ thống định vị không gian. Phẫu thuật nội soi giúp hạn chế tổn thương mô mềm, giảm mất máu và có thể rút ngắn thời gian nằm viện. Hệ thống định vị ứng dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ bác sĩ xác định vị trí giải phẫu, kiểm soát hướng tiếp cận, nâng cao độ chính xác khi can thiệp tại những khu vực có cấu trúc thần kinh phức tạp. Kỹ thuật thay đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ hướng đến bảo tồn khả năng vận động của đoạn cột sống được phẫu thuật.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Văn Thành, Chủ tịch danh dự Liên Chi hội Cột sống Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, phẫu thuật cột sống đang phát triển theo hướng tăng cường các kỹ thuật ít xâm lấn, chú trọng bảo tồn cấu trúc giải phẫu và phục hồi chức năng cho người bệnh. Việc chuyển giao kỹ thuật không chỉ dừng ở thao tác phẫu thuật mà còn cần bao gồm quy trình lựa chọn bệnh nhân, đánh giá trước mổ, kiểm soát tai biến và theo dõi sau can thiệp. Đây là những yếu tố quan trọng để các cơ sở y tế triển khai kỹ thuật an toàn, hiệu quả và bền vững.

Tại các phiên chuyên đề về tim mạch, thận, thần kinh, đột quỵ, rối loạn nhịp, tiêu hóa, huyết học, hồi sức tích cực và hô hấp tập trung cập nhật phương pháp chẩn đoán, can thiệp, điều trị các bệnh lý phức tạp. Trong đó, nhiều kỹ thuật đòi hỏi sự phối hợp đa chuyên khoa như can thiệp tim mạch, xử trí đột quỵ thiếu máu não cấp và ứng dụng ECMO cho bệnh nhân nguy kịch.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Giám đốc Trung tâm Tim mạch thông tin, đối với bệnh mạn tính, xu hướng điều trị hiện nay chú trọng đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, bệnh lý đi kèm và nguy cơ biến chứng thay vì chỉ tập trung kiểm soát từng bệnh riêng lẻ. Việc phối hợp các chuyên khoa trong điều trị suy tim, tăng huyết áp ở người mắc bệnh thận mạn, bệnh lý tiêu hóa và hô hấp, kết hợp vai trò của dược lâm sàng, góp phần cá thể hóa phác đồ và bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Cùng với phát triển kỹ thuật, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động thăm khám khi xuất hiện tình trạng đau cổ, đau lưng kéo dài, tê bì lan xuống tay hoặc chân, yếu cơ, hạn chế vận động. Khi có biểu hiện yếu liệt tiến triển, bí tiểu hoặc mất kiểm soát đại tiểu tiện, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và điều trị chuyên khoa. Người dân không tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, tiêm thuốc khi chưa có chỉ định hoặc thực hiện các phương pháp nắn bẻ cột sống mạnh tại cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn.

Các bác sĩ trong và ngoài nước phối hợp phẫu thuật thị phạm 3 trường hợp bệnh lý phức tạp.

Đối với bệnh lý tim mạch và đột quỵ, cần chủ động kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu và tuân thủ điều trị bệnh nền. Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt đột ngột một bên cơ thể, nói khó, mất thăng bằng hoặc rối loạn thị lực, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ sớm nhất.

Việc tiếp nhận, chuyển giao và làm chủ kỹ thuật chuyên sâu tại Cần Thơ không chỉ nâng cao năng lực của bệnh viện tuyến cuối mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng giữa Đồng bằng sông Cửu Long với các trung tâm y tế lớn. Người dân trong vùng có thêm cơ hội được chẩn đoán, điều trị các bệnh lý phức tạp tại địa phương, giảm chi phí và khó khăn do chuyển tuyến xa.