Chia sẻ tại phiên thảo luận "Đưa vốn vào dự án tạo giá trị cho Việt Nam" tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động - Vietnam Impact Investing Forum ngày 25/11, ông Phạm Huy Hoàng, Thành viên HĐQT CTCP ITC Marine cho biết, đối với doanh nghiệp vận tải biển, khả năng huy động nguồn vốn dài hạn với mức lãi suất hợp lý có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh, đặc biệt khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

"Nếu chỉ cạnh tranh trong nước, áp lực về chi phí vốn có thể chưa bộc lộ rõ. Tuy nhiên, khi tham gia thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài có lợi thế về chi phí huy động vốn," ông Hoàng chia sẻ.

Theo lãnh đạo ITC Marine, chi phí vốn của doanh nghiệp tại một số thị trường như Trung Quốc có thể ở mức khoảng 1 - 2%, thậm chí thấp hơn, trong khi chi phí vốn của doanh nghiệp Việt Nam cao hơn đáng kể. Sự chênh lệch này trở thành một trong những bất lợi của doanh nghiệp trong nước khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Việc tiếp cận được nguồn vốn dài hạn với lãi suất thấp sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp vận tải biển mở rộng đội tàu, đầu tư phát triển công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Thực tế, doanh nghiệp chúng tôi đã hoạt động chủ yếu trên thị trường quốc tế trong nhiều năm và phải đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn. Do đó, cơ hội tiếp cận nguồn vốn dài hạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kế hoạch đầu tư, phát triển đội tàu," ông Phạm Huy Hoàng chia sẻ.

Tuy nhiên, theo đại diện ITC Marine, phát triển đội tàu không phải là yếu tố duy nhất quyết định khả năng phát triển của doanh nghiệp. Hoạt động vận tải biển tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi doanh nghiệp vừa bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành đội tàu, vừa duy trì hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh ngành thường xuyên biến động và chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài.

Khả năng thích ứng và trụ vững trước những biến động này sẽ tạo tiền đề để doanh nghiệp tiếp tục phát triển.

Các diễn giả tại diễn đàn. Ảnh: Thu Trang/Mekong ASEAN

Câu chuyện của doanh nghiệp vận tải biển cũng là một trong những vấn đề được bà Nguyễn Thị Mai, Tổng Giám đốc CTCP Tài chính Thông minh (SmartF) đặt ra khi đề cập đến yêu cầu nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn cho nền kinh tế.

Theo bà Mai, Việt Nam không chỉ cần thêm vốn đầu tư mà còn cần đưa dòng vốn đến đúng những dự án, doanh nghiệp và lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, xã hội và môi trường.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng, bất động sản, công nghiệp và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngày càng lớn, vấn đề đặt ra là làm thế nào để khơi thông nguồn vốn dài hạn, đa dạng hóa các kênh huy động và kết nối hiệu quả hơn giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư.

Đồng thời, dòng vốn không chỉ hướng đến lợi nhuận trước mắt mà còn cần góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế.

Doanh nghiệp cần chứng minh giá trị mà dự án mang lại

Từ góc độ kết nối nguồn vốn, ông Quan Đức Hoàng, Thành viên Hội đồng Chiến lược Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cho biết, ông có cơ hội tiếp cận thị trường từ ba phía, gồm tổ chức cung ứng vốn, doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn và quỹ đầu tư nước ngoài chuyên thực hiện các khoản đầu tư tác động vào doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Theo ông Hoàng, Việt Nam đang có những bước tiến tích cực trong chính sách thu hút nguồn vốn quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước, bản thân doanh nghiệp cần chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống thông qua phát hành trái phiếu trong nước, trái phiếu quốc tế và tiếp cận các nguồn tài trợ nước ngoài.

Dẫn chứng từ thực tế, ông Hoàng cho biết thời gian qua, đơn vị đã huy động thành công hơn 90 triệu USD từ Thụy Sĩ và một số quốc gia khác.

"Nguồn vốn trên thị trường quốc tế hiện rất dồi dào. Thách thức lớn nhất không phải là thiếu vốn mà nằm ở khả năng tiếp cận và đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà đầu tư," ông Quan Đức Hoàng nhận định.

Ông Hoàng cho rằng doanh nghiệp không nên chỉ tìm kiếm nguồn vốn giá rẻ mà quan trọng hơn là tìm được nguồn vốn phù hợp.

Sự phù hợp ở đây không chỉ được xác định bởi chi phí vốn mà còn bao gồm thời điểm huy động, kỳ hạn và các điều kiện cam kết đi kèm. Một khoản vốn có chi phí thấp nhưng điều kiện giải ngân hoặc các ràng buộc vượt quá khả năng đáp ứng của doanh nghiệp cũng khó phát huy hiệu quả.

Xét về xu hướng đầu tư, tài chính xanh, đầu tư tác động và kinh tế biển xanh đang mở ra nhiều cơ hội thu hút nguồn vốn quốc tế, đặc biệt là nguồn vốn dài hạn.

Tuy nhiên, để tiếp cận các dòng vốn này, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về tài chính xanh, trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật trong nước.

Ông Quan Đức Hoàng, Thành viên Hội đồng Chiến lược Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank)

Tại VietABank, ngân hàng này đã thành lập bộ phận chuyên trách về ngân hàng đầu tư, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tập trung vào lĩnh vực tài chính xanh; đồng thời triển khai đầu tư vào các dự án hạ tầng khu công nghiệp xanh, vận tải đường thủy và vận tải biển.

Theo ông Hoàng, đây là những lĩnh vực có tiềm năng thu hút nguồn vốn dài hạn, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và khẩu vị của các nhà đầu tư quốc tế.

Trước những vấn đề được đặt ra từ phía doanh nghiệp và ngân hàng, bà Đỗ Ngọc Diệp, Quản lý Chương trình công trình xanh và thích ứng rủi ro khí hậu Việt Nam, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cho biết, bên cạnh lợi nhuận tài chính, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến giá trị phát triển mà dự án mang lại.

Là thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới, chuyên hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, IFC có nhiều hình thức hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư.

Theo bà Diệp, vai trò của IFC được thể hiện trên ba phương diện chính. Trước hết, IFC trực tiếp cho doanh nghiệp vay vốn hoặc cung cấp vốn thông qua các ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, tổ chức này tham gia xây dựng và thúc đẩy các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), triển khai các chương trình hợp tác với tổ chức tín dụng và cơ quan nhà nước nhằm hỗ trợ áp dụng những tiêu chuẩn này.

"Các tiêu chuẩn của IFC thường được tham khảo trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, các ngân hàng và cơ quan nhà nước cũng như trong hoạt động cho vay vốn", bà Diệp cho biết.

Ngoài ra, việc được IFC lựa chọn đầu tư cũng có thể tạo tín hiệu tích cực đối với các nhà đầu tư khác, cho thấy doanh nghiệp đã đáp ứng những tiêu chí nhất định, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn vốn vay.

Tuy nhiên, nhu cầu vốn của mỗi doanh nghiệp khác nhau, phụ thuộc vào loại hình hoạt động, thời hạn vay và khả năng trả nợ. Trong khi một số doanh nghiệp cần nguồn vốn dài hạn, những doanh nghiệp khác, chẳng hạn trong lĩnh vực công nghiệp, có thể cần vốn ngắn hạn.

Do đó, việc lựa chọn nguồn vốn cần phù hợp với đặc điểm hoạt động và khả năng tài chính của từng doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động cho vay, IFC còn có bộ phận dịch vụ tư vấn (Advisory Services) hỗ trợ những doanh nghiệp chưa đủ điều kiện tiếp cận vốn vay của tổ chức này. Các chương trình tư vấn có thể được tài trợ bởi chính phủ các quốc gia, giúp doanh nghiệp chuẩn bị và thu xếp khoản vay.

Theo bà Diệp, để thu hút nhà đầu tư, trước hết khoản vay và dự án cần có sức hấp dẫn đối với nguồn vốn. Đồng thời, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.

Những tiêu chuẩn này không chỉ xuất phát từ yêu cầu của nhà đầu tư hay tổ chức cho vay mà còn đến từ khách hàng tại các thị trường quốc tế. Vì vậy, việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường cũng là điều kiện để doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường.

Bà Đỗ Ngọc Diệp, Quản lý dự án IFC Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: BTC

"IFC có những chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hài hòa yêu cầu của khách hàng và nhà đầu tư, xây dựng các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp cũng như chính sách nội bộ phù hợp. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp đáp ứng đồng thời yêu cầu của cả hai phía, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn," bà Diệp chia sẻ.

Một khó khăn khác của nhiều doanh nghiệp hiện nay là khả năng lượng hóa và báo cáo những tác động về môi trường, xã hội và phát triển mà dự án tạo ra.

Theo đại diện IFC, các tiêu chuẩn môi trường và đầu tư tác động cần được chuyển hóa thành những chỉ số cụ thể, có khả năng đo lường và báo cáo cho nhà đầu tư.

IFC hiện có các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, đo lường và báo cáo các thông số liên quan. Việc nâng cao năng lực này không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư mà còn làm rõ giá trị phát triển của dự án.

Bà Đỗ Ngọc Diệp khẳng định IFC sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu về vốn cũng như nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư. Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn vốn phù hợp, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị về quản trị, môi trường và khả năng đo lường tác động để tăng cơ hội tiếp cận các dòng vốn chất lượng.