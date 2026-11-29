Bà Ngô Thị Lan Phương. (Ảnh: Tuấn Anh)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường vừa được Quốc hội thông qua không chỉ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, mà còn tạo nền tảng pháp lý phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng và thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn bà Ngô Thị Lan Phương, Nghiên cứu viên Viện Đào tạo và Ứng dụng khoa học công nghệ, Đại học Kiến trúc Hà Nội chung quanh vấn đề này.

Phóng viên: Nhìn lại hơn 5 năm thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, theo bà, đâu là những bất cập, vướng mắc từ thực tiễn và việc sửa đổi, bổ sung Luật lần này trở nên cần thiết?

Bà Ngô Thị Lan Phương: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 là một đạo luật có nhiều tư duy tiến bộ, tiếp cận với thông lệ quốc tế, đặc biệt là các quy định về kinh tế tuần hoàn, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, quản lý phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường các-bon. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện chưa tạo được nhiều chuyển biến mang tính đột phá tương xứng với kỳ vọng.

Bên cạnh những hạn chế về thể chế và tổ chức thực hiện, cũng cần nhìn nhận các yếu tố khách quan. Đó là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những khó khăn về nguồn lực tài chính, việc điều chỉnh, gia hạn lộ trình thực hiện một số nghĩa vụ môi trường, trong đó có lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục. Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và điều chỉnh nhân sự cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với năng lực quản lý và tổ chức thực thi chính sách môi trường tại địa phương.

Một trong những bất cập lớn nhất, theo tôi, là sự thiếu đồng bộ giữa chính sách bảo vệ môi trường với các chính sách về tài chính, đầu tư, đất đai, xây dựng và phát triển công nghệ. Nhiều chủ trương đúng về môi trường nhưng khi triển khai lại gặp khó khăn do chưa có cơ chế tài chính phù hợp, thiếu hướng dẫn cụ thể hoặc sự phối hợp giữa các bộ, ngành chưa thật sự hiệu quả. Điều này không chỉ làm chậm tiến độ các dự án bảo vệ môi trường mà còn làm gia tăng chi phí tuân thủ và ảnh hưởng đến động lực đầu tư của doanh nghiệp.

Trong khi đó, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường ngày càng cấp thiết, từ ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, ô nhiễm nước mặt tại các lưu vực sông, hồ, kênh rạch đến tình trạng mất vệ sinh môi trường tại các bãi chôn lấp, điểm tập kết và trung chuyển chất thải. Đây là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chất lượng sống của người dân và cần được giải quyết càng sớm càng tốt.

Tôi đánh giá tích cực Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường hướng tới quản lý chất lượng nước mặt theo lưu vực, kiểm kê nguồn phát thải khí, thiết lập vùng phát thải thấp, nâng cao tính toàn vẹn của dữ liệu quan trắc và tăng cường quản lý môi trường dựa trên mức độ rủi ro. Đây là những công cụ cần thiết để chuyển từ xử lý ô nhiễm một cách bị động sang chủ động phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm.

Điều quan trọng nhất của lần sửa đổi này không chỉ là hoàn thiện các quy định pháp luật, mà thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, bảo đảm những quy định tiến bộ thật sự tạo ra sự cải thiện về chất lượng môi trường sống của người dân.

Phóng viên: Chuyên gia đánh giá như thế nào về tư duy xây dựng chính sách và vấn đề quan tâm nhất của bà trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường là gì?

Bà Ngô Thị Lan Phương: Lần sửa đổi này thể hiện sự chuyển biến tích cực về tư duy quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tư duy xây dựng chính sách cũng thể hiện rõ hơn vai trò của Nhà nước trong việc kiến tạo môi trường đầu tư, huy động nguồn lực xã hội và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia giải quyết các vấn đề môi trường, thay vì chỉ tập trung vào việc quy định nghĩa vụ và trách nhiệm tuân thủ.

Từ góc độ chuyên môn về quản lý chất thải và biến đổi khí hậu, tôi đặc biệt quan tâm đến bốn nội dung sau:

Thứ nhất, hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Việc sửa đổi Điều 75 theo hướng giao quyền chủ động cho địa phương, phù hợp điều kiện hạ tầng thực tế, bảo đảm phân loại tối thiểu thành hai nhóm chất thải và khuyến khích phân loại thành ba nhóm là một cách tiếp cận thực tiễn hơn.

Tuy nhiên, việc trao quyền linh hoạt cho địa phương cũng cần đi kèm với lộ trình, mục tiêu và các nguyên tắc kỹ thuật thống nhất ở cấp quốc gia. Cần tránh tình trạng mỗi địa phương thực hiện theo một phương thức khác nhau, gây khó khăn cho việc hình thành chuỗi cung ứng nguyên liệu tái chế và phát triển thị trường tái chế trên quy mô lớn.

Phân loại chất thải tại nguồn phải được nhìn nhận là khâu đầu tiên của một hệ thống quản lý chất thải hoàn chỉnh, bao gồm phân loại, thu gom, vận chuyển, sơ chế, tái chế, tiêu thụ sản phẩm tái chế và xử lý phần chất thải còn lại. Nếu chỉ tập trung vào nghĩa vụ phân loại của người dân mà không giải quyết được các khâu tiếp theo thì rất khó đạt được mục tiêu đề ra.

Thứ hai, hình thành thị trường tái chế và thị trường đầu ra cho vật liệu, sản phẩm tái chế.

Tôi đặc biệt đánh giá cao việc bổ sung Điều 72a về quản lý vật liệu từ hoạt động tái chế chất thải. Quy định vật liệu tái chế đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa được quản lý như sản phẩm, hàng hóa là một bước tiến quan trọng về mặt chính sách.

Đây là cơ sở để từng bước hình thành cơ chế xác định thời điểm chất thải chấm dứt tư cách chất thải (End-of-Waste), giúp vật liệu sau tái chế có thể lưu thông và được sử dụng như một nguồn nguyên liệu thứ cấp trong nền kinh tế. Để thị trường này thật sự phát triển, cần sớm xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với từng nhóm vật liệu tái chế, cơ chế chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tỷ lệ sử dụng nguyên liệu tái chế trong sản phẩm và chính sách mua sắm công xanh.

Nhà nước cần tạo ra cả nguồn cung và nhu cầu đối với vật liệu tái chế. Nếu doanh nghiệp đầu tư công nghệ nhưng không có thị trường tiêu thụ ổn định thì hoạt động tái chế khó có thể phát triển bền vững.

Thứ ba, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp tái chế và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế EPR.

Các nội dung sửa đổi Điều 54, Điều 55, trong đó có việc quy định vai trò của tổ chức trung gian thực hiện trách nhiệm tái chế, mở ra cơ hội tổ chức lại chuỗi thu hồi, thu gom và tái chế sản phẩm, bao bì theo hướng chuyên nghiệp hơn. Điều tôi quan tâm là làm thế nào để các doanh nghiệp thật sự có năng lực tái chế, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước, có thể tham gia và hưởng lợi từ cơ chế EPR một cách công bằng, minh bạch.

Do đó, cần xây dựng các tiêu chí rõ ràng về năng lực công nghệ, mức độ tuân thủ môi trường, chất lượng sản phẩm đầu ra, khả năng truy xuất dòng chất thải và kết quả tái chế thực tế. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các hợp đồng thực hiện trách nhiệm tái chế, cũng như các nguồn tài chính hỗ trợ phù hợp với mục đích và đối tượng của từng cơ chế EPR.

Bên cạnh đó, cần đơn giản hóa các thủ tục đầu tư đối với cơ sở tái chế có công nghệ phù hợp và mức độ rủi ro môi trường thấp, đồng thời tăng cường kiểm soát các cơ sở tái chế gây ô nhiễm thứ cấp. Việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp không đồng nghĩa với hạ thấp các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Thứ tư, hoàn thiện các công cụ quản lý phát thải khí nhà kính và thị trường các-bon.

Việc tiếp tục duy trì kỳ báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở hai năm một lần đồng thời hoàn thiện các quy định về hạn ngạch phát thải và thị trường các-bon là phù hợp điều kiện năng lực thực hiện của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, cần khuyến khích doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu phát thải thường xuyên, nâng cao năng lực đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV), chuẩn bị cho quá trình tham gia thị trường các-bon và đáp ứng các yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng quốc tế.

Đối với lĩnh vực chất thải, cần quan tâm hơn đến tiềm năng giảm phát thải khí mê-tan từ các bãi chôn lấp, xử lý chất thải hữu cơ, thu hồi khí sinh học và giảm phát thải thông qua sử dụng vật liệu tái chế. Đây là những lĩnh vực có thể đóng góp đồng thời cho mục tiêu bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn và thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.

Kỳ vọng lớn nhất của tôi là Luật sửa đổi lần này sẽ tạo điều kiện để hoạt động bảo vệ môi trường không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ nghĩa vụ và chi phí tuân thủ, mà còn trở thành một lĩnh vực đầu tư, đổi mới công nghệ và tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phóng viên: Theo chuyên gia, đâu là những điều kiện tiên quyết về thể chế, nguồn lực, nhân lực và công nghệ để các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thật sự đi vào cuộc sống?

Bà Ngô Thị Lan Phương: Theo tôi, một chính sách tốt chỉ có thể phát huy hiệu quả khi có đầy đủ các điều kiện để tổ chức thực hiện. Kinh nghiệm triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho thấy nếu chỉ quy định trách nhiệm mà không đồng thời giải quyết các vấn đề về nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, năng lực thực thi và cơ chế phối hợp thì khó đạt được kết quả như mong muốn.

Về thể chế, cần tăng cường tính đồng bộ giữa chính sách môi trường và các chính sách phát triển kinh tế-xã hội.

Tôi đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan.

Thực tế cho thấy nhiều dự án bảo vệ môi trường không chậm do thiếu công nghệ hay thiếu giải pháp kỹ thuật, mà do những vướng mắc về cơ chế tài chính, chủ trương đầu tư, bố trí nguồn vốn, định mức kinh tế-kỹ thuật, đơn giá dịch vụ, cơ chế đấu thầu, đặt hàng và hỗ trợ trong giai đoạn đầu tư ban đầu. Do đó, cần có cơ chế phối hợp liên ngành thực chất hơn ngay từ khâu xây dựng chính sách, thay vì đợi đến khi phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai mới tìm cách tháo gỡ.

Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cần được xây dựng đồng bộ với pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), đất đai, đấu thầu và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.

Về nguồn lực tài chính, cần nhìn nhận đầy đủ tính chất dịch vụ công của hoạt động bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó nhiều hoạt động như vệ sinh công cộng, thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt, giám sát chất lượng môi trường, phục hồi các khu vực ô nhiễm mang tính chất dịch vụ công thiết yếu.

Không phải mọi hoạt động bảo vệ môi trường đều có khả năng tự cân đối tài chính hoặc tạo ra lợi nhuận thương mại ngay từ giai đoạn đầu. Vì vậy, Nhà nước cần đóng vai trò dẫn dắt, hỗ trợ hình thành thị trường, đặc biệt đối với các lĩnh vực có nhu cầu đầu tư lớn nhưng thời gian thu hồi vốn dài.

Tôi đánh giá tích cực quy định của Luật sửa đổi về bố trí khoản chi riêng cho bảo vệ môi trường trong ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc không quy định cứng tỷ lệ chi tối thiểu cũng đặt ra yêu cầu phải có cơ chế xác định nhu cầu ngân sách, phân bổ nguồn lực và giám sát hiệu quả sử dụng ngân sách một cách minh bạch.

Cần nghiên cứu các hình thức hỗ trợ phù hợp như vốn đầu tư ban đầu, tín dụng xanh, bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật và cơ chế đặt hàng dịch vụ công theo kết quả thực hiện.

Đặc biệt, cần tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân tham gia cung cấp các dịch vụ bảo vệ môi trường. Nhà nước không nhất thiết phải trực tiếp đầu tư và vận hành toàn bộ hệ thống, mà có thể huy động năng lực của doanh nghiệp thông qua các cơ chế hợp tác phù hợp, trong khi vẫn bảo đảm vai trò quản lý, giám sát chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người dân.

Về nguồn nhân lực, cần bảo đảm phân cấp, phân quyền đi đôi với nâng cao năng lực thực thi.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc chuyển giao thêm trách nhiệm quản lý môi trường cho địa phương cần đi kèm với nguồn lực tài chính, nhân lực chuyên môn và công cụ kỹ thuật tương ứng. Không thể kỳ vọng cán bộ cấp cơ sở thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý chất thải, giám sát ô nhiễm, kiểm soát nguồn thải và quản lý dữ liệu môi trường nếu thiếu nhân lực được đào tạo chuyên sâu hoặc không được hỗ trợ kịp thời về chuyên môn. Việc hình thành mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật từ Trung ương đến địa phương, huy động sự tham gia của các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp có năng lực chuyên môn là giải pháp khả thi.

Về công nghệ và hợp tác quốc tế, cần tận dụng tốt hơn các nguồn lực sẵn có trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam hoàn toàn có thể tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, các tổ chức quốc tế và các cơ chế hợp tác trong ASEAN để nâng cao năng lực quản lý chất thải, phát triển kinh tế tuần hoàn, kiểm soát ô nhiễm và giảm phát thải khí nhà kính.

Nguồn lực quốc tế không chỉ là tài chính, mà còn bao gồm kinh nghiệm xây dựng chính sách, tư vấn kỹ thuật, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển các dự án trình diễn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh. Điều quan trọng là phải chủ động xác định nhu cầu của Việt Nam, xây dựng danh mục dự án ưu tiên và có cơ chế tiếp nhận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực này, tránh tình trạng các dự án hỗ trợ quốc tế kết thúc nhưng kết quả chưa được duy trì hoặc nhân rộng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý môi trường, xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông giữa các bộ, ngành và địa phương; bảo đảm tính chính xác, khách quan và toàn vẹn của dữ liệu quan trắc môi trường. Ngoài ra, số liệu thống kê trong các lĩnh vực môi trường hiện đang còn phân mảnh, chưa đầy đủ và có tính lịch sử, rất khó để quy hoạch được chính xác các khu xử lý tập trung, liên vùng cũng như thu hút các nhà đầu tư tư nhân. Một dự án muốn thực hiện phải đi khảo sát từ đầu, thu thập dữ liệu cũng như chờ quy hoạch ngành gây tốn kém thời gian và chi phí. Đây là các điều kiện quan trọng để triển khai cơ chế hậu kiểm dựa trên rủi ro mà Luật sửa đổi hướng tới.