Trong bối cảnh cuộc đua phát triển công nghệ cao và chuyển dịch xanh diễn ra mạnh mẽ tại Đông Nam Á, việc thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức hàn lâm và yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp đang trở thành ưu tiên hàng đầu. Câu chuyện của Arjuna EV Team, đội đua xe điện thuộc Trường Đại học Gadjah Mada (UGM, Indonesia) cho thấy cách sinh viên tiếp cận công nghệ chuẩn công nghiệp để giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp.

BƯỚC TIẾN TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM RA ĐẤU TRƯỜNG QUỐC TẾ

Khởi nguồn từ một dự án nghiên cứu xe điện hạng nhẹ của sinh viên ngành cơ khí và kỹ thuật điện tại UGM vào năm 2012, Arjuna EV Team đã từng bước chuyển mình thành một mô hình đội đua tự chủ, nơi sinh viên trực tiếp giải quyết cả bài toán công nghệ lẫn quản trị nguồn lực và gọi vốn tài trợ.

Bước ngoặt lớn diễn ra vào năm 2017 khi đội lần đầu góp mặt tại giải đua quốc tế Formula SAE ở Nhật Bản. Đến năm 2025, Arjuna EV Team ghi dấu ấn khi trở thành đại diện xe điện đầu tiên của Indonesia hoàn thành toàn bộ các phần thi động, bao gồm bài thi sức bền khắt khe, và giành hai giải Ba. Tiếp nối đà tăng trưởng, năm 2026, đội vươn lên vị trí thứ 10 chung cuộc ở hạng mục xe điện, giữ vững danh hiệu đội xe điện có thứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Đằng sau những thành tích này là quá trình nâng cấp công nghệ liên tục qua nhiều thế hệ sinh viên dựa trên triết lý kaizen (cải tiến không ngừng). Bắt đầu từ giai đoạn 2017 – 2019, đội xây dựng nền tảng Hệ thống quản lý pin (BMS) ứng dụng công nghệ của Analog Devices (ADI) cho bộ pin động lực 96 V.

Đến năm 2022, các thành viên đã tối ưu hóa thiết kế, thu nhỏ kích thước BMS để nâng cấp lên hệ thống pin 150 V, trước khi tiếp tục chuyển dịch sang hệ thống truyền động 400 V vào năm 2023 với sự tích hợp sâu của các giải pháp cách ly, truyền thông và cảm biến.

Hiện tại, Arjuna EV Team đang tập trung phát triển hệ thống pin điện áp cao 600 V nhằm khắc phục giới hạn hiệu suất ở mức dòng điện lớn. Việc nâng cấp này không đơn thuần là bài toán tăng công suất, mà đòi hỏi sinh viên phải tái cấu trúc toàn bộ mô-đun pin, kiểm soát trọng lượng, tối ưu hiệu suất nhiệt và đảm bảo độ tin cậy tuyệt đối trong việc giám sát cell pin cũng như phát hiện lỗi.

MÔ HÌNH HỢP TÁC "DOANH NGHIỆP – NHÀ TRƯỜNG" NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THỰC CHIẾN

Theo ông Ghamdan Ghazi Hasyidan Afifi Antikno, Trưởng bộ phận Điện của Arjuna EV Team, rào cản lớn nhất của sinh viên khi bắt đầu là sự thiếu hụt kinh nghiệm thực tế và nguồn lực hạn chế. Việc được tiếp cận các tài liệu chuyên sâu và linh kiện đạt chuẩn công nghiệp từ ADI đã giúp đội rút ngắn đáng kể thời gian thử nghiệm.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa ADI và Arjuna EV Team không chỉ dừng lại ở việc tài trợ thiết bị. Khi độ phức tạp của dự án tăng lên, ADI đã mở rộng hỗ trợ sang cung cấp thiết kế tham chiếu, tư vấn kiến trúc hệ thống tổng thể và tổ chức các khóa tập huấn thực hành chuyên sâu ngay tại UGM, tiêu biểu là chương trình đào tạo về kiến trúc BMS và an toàn điện áp cao vào tháng 10/2026. Tại đây, sinh viên giữ vai trò chủ đạo trong thiết kế, còn các kỹ sư ADI đóng vai trò cố vấn phản biện kỹ thuật.

Ông George Chia, Giám đốc Kinh doanh Khu vực ASEAN tại Analog Devices, nhận định: "Việc phát triển một chiếc xe điện hiệu suất cao đòi hỏi sinh viên phải có cái nhìn toàn diện. Bên cạnh công suất vận hành, các em phải cân nhắc bài toán an toàn pin, quản lý nhiệt, độ tin cậy và cả chi phí. Đây chính là những quyết định thiết kế thực tế mà các kỹ sư trong ngành phải đối mặt hằng ngày."

GỢI MỞ CHO BÀI TOÁN NHÂN LỰC BÁN DẪN TẠI VIỆT NAM

Mô hình của Arjuna EV Team mang lại những tham chiếu giá trị cho các quốc gia đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao trong khu vực.

Tại Việt Nam, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn và xe điện toàn cầu đang mở ra nhu cầu lớn về đội ngũ kỹ sư trình độ cao. Theo các chuyên gia, bài toán đặt ra cho các cơ sở đào tạo hiện nay không chỉ là số lượng, mà là làm sao để rút ngắn thời gian đào tạo lại tại doanh nghiệp do sinh viên mới ra trường còn thiếu hụt kinh nghiệm triển khai các dự án phức tạp.

Nhìn từ hành trình của Arjuna EV Team, sự đồng hành sớm của các tập đoàn công nghệ chính là mắt xích thiết yếu giúp lấp đầy khoảng trống này. Chia sẻ về vấn đề này, ông George Chia nhấn mạnh: "Việc đào tạo kỹ thuật chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi sinh viên được cọ xát với các thách thức thực tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực bán dẫn và kỹ thuật, việc tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận sớm với công nghệ chuẩn công nghiệp và chuyên môn từ doanh nghiệp sẽ là chìa khóa quan trọng để chuẩn bị sẵn sàng cho thế hệ kỹ sư tương lai."

Thực tế từ đại học UGM cho thấy, khi doanh nghiệp đóng vai trò là "bệ đỡ" công nghệ và nhà trường tạo không gian cho các dự án nghiên cứu ứng dụng dài hơi, sinh viên hoàn toàn có khả năng làm chủ các hệ thống kỹ thuật phức tạp ngay từ khi chưa tốt nghiệp. Đây chính là hướng đi bền vững để giải bài toán chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao trong giai đoạn tới.