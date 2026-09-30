Thứ hạng thế giới của tuyển Việt Nam ra sao sau trận thua Thái Lan?

Theo cập nhật sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam bị trừ 4,87 điểm, còn 1.235,82 điểm và vẫn đứng thứ 99 thế giới. Trong khi đó, chiến thắng giúp Thái Lan được cộng đúng 4,87 điểm, nâng tổng số lên 1.258,84 điểm.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) bị trừ điểm sau trận thua Thái Lan. Ảnh: VFF

Sau hai trận toàn thắng tại FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan tăng 2 bậc, từ hạng 94 lên hạng 92 thế giới. Khoảng cách giữa hai đội tuyển Đông Nam Á hiện là 7 bậc.

Việc tiếp tục nằm trong top 100 giúp Việt Nam chưa chịu biến động lớn về thứ hạng. Dù vậy, khoảng cách điểm với các đội xếp sau đang khá sít sao.

Luxembourg đứng thứ 100 với 1.234,78 điểm, kém Việt Nam 1 điểm. El Salvador xếp thứ 101 với 1.217,95 điểm.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thứ hạng FIFA chính thức của các đội tuyển. Bảng xếp hạng lúc này chỉ mang tính tạm thời cho đến khi loạt trận FIFA Day's tháng 9 khép lại.

Đội tuyển Việt Nam vẫn nằm trong top 100 thế giới

Một kết quả không thuận lợi nữa ở FIFA ASEAN Cup 2026 cũng có thể khiến thứ hạng của Việt Nam biến động mạnh.

Ngày 2.10, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Pakistan. Đây không chỉ là trận đấu nhằm củng cố vị trí nhì bảng B và hướng đến trận tranh hạng ba, mà còn có ý nghĩa đối với điểm số FIFA.

Nếu giành kết quả tích cực, đội tuyển Việt Nam có cơ hội cải thiện điểm số và duy trì vị trí trong nhóm 100 đội dẫn đầu.

Ngược lại, một thất bại có thể khiến đội tuyển tiếp tục bị trừ điểm và tạo điều kiện để các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách.