Thứ hạng của top 10 Quả bóng vàng 2026

Khoảnh khắc Harry Kane thắng giải Quả bóng vàng Sáng 27/10, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành danh hiệu Quả bóng vàng 2026.

1. Harry Kane (612 điểm): Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich có mùa giải lịch sử với 73 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 65 trận tại đội tuyển Anh và câu lạc bộ, cùng "Hùm xám" giành cú ăn ba quốc nội. Anh góp công giúp "Tam Sư" giành hạng ba World Cup 2026, hoàn toàn xứng đáng bước lên bục vinh quang cao nhất sau nhiều năm chờ đợi. Ảnh: Reuters.

2. Kylian Mbappe (579 điểm): Chân sút người Pháp gánh vác Real Madrid suốt mùa giải với 58 bàn và 14 kiến tạo. Tại World Cup 2026, anh tiếp tục bùng nổ để ẵm Chiếc giày vàng với 10 pha lập công. Dù "Los Blancos" hụt hơi vì bão chấn thương, tiền đạo 27 tuổi vẫn có màn trình diễn cá nhân xuất sắc. Ảnh: Reuters.

3. Lamine Yamal (532 điểm): Tài năng trẻ của Barcelona gây ấn tượng với 25 bàn và 20 kiến tạo sau 57 trận trên mọi đấu trường cho câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia, góp công giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Dù chấn thương cuối mùa ảnh hưởng phong độ, anh vẫn khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu ở tuổi 19. Ảnh: Reuters.

4. Lionel Messi (498 điểm): Ở tuổi 39, siêu sao Argentina vẫn giữ phong độ cao khi đưa Inter Miami vô địch MLS Cup lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ. Tại World Cup 2026, anh tiếp tục tỏa sáng với 8 bàn thắng cùng 4 kiến tạo. Ảnh: Reuters.

5. Rodri (462 điểm): Trở lại sau chấn thương đứt dây chằng, Rodri vẫn kịp giúp Manchester City bỏ túi hai danh hiệu FA Cup và Carabao Cup. Tại World Cup 2026, anh tỏa sáng với tư cách thủ lĩnh, nhận giải Cầu thủ hay nhất giải và đưa đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ hai chạm tay vào cúp vàng. Ảnh: Reuters.

6. Michael Olise (435 điểm): Ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich gây ấn tượng mạnh, đóng góp lớn vào cú ăn ba quốc nội của "Hùm xám". Anh tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ trong màu áo tuyển Pháp khi lập kỷ lục 7 pha kiến tạo tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

7. Ousmane Dembele (412 điểm): Trở lại sau chấn thương, ngôi sao người Pháp ghi 25 bàn và có 14 kiến tạo, tỏa sáng rực rỡ ở vòng knock-out, giúp PSG bảo vệ chức vô địch Champions League. Tại World Cup 2026, anh cũng kịp để lại dấu ấn với 6 pha lập công, gồm cú hat-trick vào lưới Na Uy. Ảnh: Reuters.

8. Erling Haaland (389 điểm): Chân sút sinh năm 2000 thể hiện phong độ hủy diệt với 58 bàn thắng và 11 kiến tạo, giúp Manchester City đoạt FA Cup cùng Carabao Cup. Trên bình diện quốc tế, anh bùng nổ với 7 pha lập công, đưa đội tuyển Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết một kỳ World Cup. Ảnh: Reuters.

9. Khvicha Kvaratskhelia (356 điểm): Trụ cột của PSG thi đấu thăng hoa ở Champions League khi lập kỷ lục ghi bàn hoặc kiến tạo trong 7 trận knock-out liên tiếp. Với 23 bàn và 10 kiến tạo, ngôi sao mang biệt danh “Kvaradona” góp công lớn vào cú ăn năm danh hiệu của đội bóng thủ đô nước Pháp. Ảnh: Reuters.

10. Fabian Ruiz (216 điểm): Tiền vệ người Tây Ban Nha thâu tóm mọi danh hiệu lớn cùng PSG mùa qua, bao gồm cả Champions League và Ligue 1. Được ví như "bùa hộ mệnh" của "La Roja" với thành tích bất bại, anh tiếp tục giữ vai trò xương sống nơi tuyến giữa, giúp đội nhà vô địch World Cup 2026. Ảnh: Reuters.