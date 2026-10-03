Thứ hạng chung cuộc của bóng chuyền nam Việt Nam ở ASIAD

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành hạng 10 chung cuộc. Ảnh: VFV.

Các học trò HLV Federico Rampazzo nhập cuộc không tốt ngay từ đầu và sớm để đối thủ tạo khoảng cách. Đài Loan liên tục duy trì thế dẫn trước, có lúc bỏ xa 20-12. Việt Nam không thể xoay chuyển tình thế và nhanh chóng thất bại 16-25 ở set đầu.

Set 2 chứng kiến màn rượt đuổi hấp dẫn hơn. Hai đội liên tục đổi lợi thế, trong khi Đài Loan tạo khoảng cách 15-10. Bị đẩy vào thế khó, Việt Nam kiên trì bám đuổi, lần lượt thu hẹp cách biệt xuống 12-16, 16-18 rồi 19-20.

Khi tỷ số được cân bằng 22-22, trận đấu trở nên đặc biệt căng thẳng. Hai đội giằng co từng điểm và lần lượt đưa set đấu đến 26-26. Trong thời khắc quyết định, Việt Nam chơi bản lĩnh, ghi liên tiếp hai điểm để thắng 28-26, qua đó đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Tuy nhiên, đó cũng là set thắng duy nhất của Việt Nam. Sang set 3, Đài Loan nhanh chóng thiết lập thế áp đảo. Từ các mốc 8-3, 16-11 đến 22-16, đối thủ liên tục duy trì cách biệt an toàn trước khi khép lại set đấu với tỷ số 25-17.

Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn ở set 4. Đài Loan sớm dẫn 5-2 rồi nới rộng khoảng cách lên 11-4 và 17-10. Hàng chắn của đối thủ hoạt động hiệu quả, trong khi các pha tấn công của Việt Nam không còn tạo được sức ép đủ lớn. Đài Loan thắng 25-14, qua đó hoàn tất chiến thắng 3-1.

Thất bại khiến tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cán đích thứ 10 tại ASIAD 2026. Dù chưa đạt kết quả như kỳ vọng, giải đấu vẫn mang đến nhiều trải nghiệm cho thầy trò HLV Rampazzo, đặc biệt qua những trận đấu căng thẳng và đầy nỗ lực.