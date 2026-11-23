Đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tối 22/11 với sự tranh tài của 6 thí sinh. Mỗi người thể hiện một ca khúc đơn ca cùng dàn nhạc, đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc, bản lĩnh sân khấu và khả năng truyền tải cảm xúc.

Thu Hà bứt phá với màn làm mới chèo cổ

Trong đêm thi quyết định, Hoàng Thu Hà (SN 2003, quê xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, hiện công tác tại Đoàn Văn công, Cục Chính trị Quân khu 2) lựa chọn trình diễn ca khúc “Chờ chàng” (sáng tác Trần Khánh Ly), lấy cảm hứng từ làn điệu chèo cổ “Kim Nham”. Nữ thí sinh kết hợp chất liệu chèo truyền thống với âm nhạc hiện đại, vừa giữ nét duyên dáng, tinh tế trong cách hát chèo, vừa tạo không gian âm nhạc mới mẻ, gần gũi hơn với khán giả trẻ.

Thu Hà hóa thân thành nhân vật Xúy Vân giả dại với ca khúc “Chờ chàng”, lấy cảm hứng từ làn điệu chèo cổ “Kim Nham”. (Ảnh: VTV)

Trước đó, Thu Hà bước vào đêm chung kết nhờ quyền cứu của Ban Giám khảo ở Liveshow 6. Trước đêm thi, nữ thí sinh còn gặp chấn thương cổ chân, ảnh hưởng đến việc đi lại và tập luyện, nhất là với tiết mục có nhiều động tác biểu diễn. Dù vậy, Thu Hà vẫn nỗ lực hoàn thành phần thi với mong muốn đáp lại sự tin tưởng của Ban Giám khảo và tình cảm của khán giả.

Trên sân khấu, Thu Hà hóa thân thành nhân vật Xúy Vân giả dại, tạo sự khác biệt so với hình ảnh dịu dàng, đằm thắm ở những vòng thi trước. Màn trình diễn kết hợp chèo cổ với âm nhạc hiện đại nhận được sự tán thưởng của Hội đồng Ban Giám khảo.

Video: Phần thi của Hoàng Thu Hà trong chung kết và trao giải Sao Mai 2026. (Nguồn: VTV)

PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao tư duy tìm tòi, nghiên cứu của Thu Hà trong việc bảo tồn và làm mới âm nhạc truyền thống. Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh cho rằng đây là phiên bản Thu Hà sắc sảo, chỉn chu, cân bằng tốt giữa kỹ thuật và cảm xúc. Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy cũng ghi nhận sự thông minh, bản lĩnh của nữ thí sinh khi chinh phục chất liệu dân gian vùng miền khác.

Ở chiều ngược lại, NSƯT Phạm Thế Vỹ góp ý Thu Hà cần tạo sự tương phản rõ nét hơn giữa trạng thái điên và tỉnh của nhân vật để tăng tính kịch tính. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong lưu ý thí sinh cần làm chủ giọng hát mạnh mẽ hơn, tránh bị lấn át bởi bản phối khí dày dặn.

Mộc An tri ân quê hương qua ca khúc “Hà Tĩnh mình thương”

Nguyễn Mộc An (SN 2002, quê xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, sinh viên năm thứ tư, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) lựa chọn ca khúc “Hà Tĩnh mình thương” của cố nhạc sĩ An Thuyên.

Mộc An trong đêm chung kết. (Ảnh: VTV)

Mộc An cho biết, đây là ca khúc mang đến cho cô nhiều sự đồng cảm. Với nữ thí sinh, quê hương không chỉ là nơi cô sinh ra mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, tình yêu và tiếng hát. Vì vậy, cô muốn dành phần trình diễn như lời tri ân gửi tới quê nhà và những người đã yêu thương, đồng hành cùng mình.

Tiếp tục kiên định với dòng nhạc dân gian, Mộc An thể hiện sự trưởng thành và tâm thế làm chủ sân khấu. NSƯT Phạm Thế Vỹ đánh giá cao quãng giọng rộng, đẹp cùng bản lĩnh biểu diễn của nữ thí sinh. Ông nhận xét cô hát với tâm thế tự do, thoải mái, không bị áp lực thi cử và mang đến cảm giác tươi mới cho một nhạc phẩm quen thuộc.

Video: Phần thi của Nguyễn Mộc An trong chung kết và trao giải Sao Mai 2026. (Nguồn: VTV)

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy ghi nhận sự tiến bộ của Mộc An qua từng vòng thi, đồng thời khuyên cô tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật đã chọn. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá đây là tiết mục tốt nhất của nữ thí sinh từ đầu cuộc thi.

Bên cạnh những lời khen, Ban Giám khảo cũng đưa ra một số góp ý chuyên môn. PGS.TS. NSƯT Tân Nhàn cho rằng ca khúc chưa có nhiều yếu tố kỹ thuật để Mộc An phô diễn hết nội lực. Trong khi đó, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh đánh giá cao bản phối hiện đại, giàu cảm xúc nhưng bày tỏ đôi chút tiếc nuối ở phần xử lý nhịp của nữ thí sinh.

Sau những màn trình diễn cuối cùng và phần nhận xét của Hội đồng Ban Giám khảo, kết quả chung cuộc Sao Mai 2026 được công bố. Hoàng Thu Hà được xướng tên ở giải nhì, cùng thí sinh Đỗ Hải Đăng. Nguyễn Mộc An giành giải ba, cùng Mai Thu Hương và Nguyễn Xuân Dũng. Ngôi vị quán quân thuộc về Nguyễn Đỗ Khánh An.

Hoàng Thu Hà được trao giải nhì tại Sao Mai 2026. (Ảnh: VTV)

Nguyễn Mộc An cùng Mai Thu Hương và Nguyễn Xuân Dũng nhận giải ba Sao Mai 2026. (Ảnh: VTV)

Tiếp tục hành trình âm nhạc sau Sao Mai

Chia sẻ sau cuộc thi, Mộc An cho biết Sao Mai 2026 là dấu mốc đặc biệt, giúp cô có cơ hội trải nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc, khám phá giới hạn bản thân và trưởng thành hơn trong nghề nghiệp. Thời gian tới, Mộc An sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi chuyên môn, tìm kiếm những cơ hội mới để đến gần hơn với khán giả, đồng thời giữ gìn màu sắc riêng và ngọn lửa đam mê với âm nhạc.

Nguyễn Mộc An và Hoàng Thu Hà tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc, hướng đến những dấu ấn mới trên con đường nghệ thuật. (Ảnh: NVCC)

Với Hoàng Thu Hà, Sao Mai 2026 cũng là cột mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ dự định thực hiện một sản phẩm âm nhạc hướng về quê hương Hà Tĩnh, có thể ra mắt vào đầu năm tới. Cô mong muốn giới thiệu danh lam, thắng cảnh và vẻ đẹp quê nhà đến công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Trung thành với dòng nhạc dân gian, Thu Hà mong muốn tiếp tục gìn giữ, phát huy những làn điệu truyền thống bằng cách thể hiện mới mẻ, hiện đại hơn. Giọng ca trẻ dự định kết hợp chất liệu âm nhạc quê hương với những cách xử lý mới, vừa giữ được bản sắc dân gian, vừa giúp âm nhạc trở nên đa dạng và gần gũi hơn với công chúng.