Thu Hà Ceri trước khi yêu game thủ kém 4 tuổi

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, Thu Hà Ceri và tuyển thủ eSports Nguyễn Huy Hoàng công khai chuyện tình cảm ngay tại chung kết Đấu Trường Danh Vọng diễn ra ở Mỹ Đình (Hà Nội), tối 7/11. Nữ diễn viên hôn má người yêu trước sự chứng kiến của nhiều người.

Khoảnh khắc tình cảm giữa cặp đôi nhanh chóng gây chú ý trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Không lâu trước khi dành nụ hôn ngọt ngào cho bạn trai ở trận chung kết, Thu Hà Ceri cũng chia sẻ khoảnh khắc đứng cạnh Nguyễn Huy Hoàng cùng một vài người bạn. Trên trang cá nhân, cô cũng đăng tải hình ảnh người yêu nhưng không lộ mặt. Thu Hà Ceri chăm chỉ tương tác với thành viên của Team Flash trên mạng xã hội.

Thu Hà Ceri bên cạnh bạn trai và một số người bạn. Ảnh: @namsensei.

Trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews hồi đầu tháng 10, nữ diễn viên từng trải lòng về chuyện tình cảm. Cô cho biết đã chia tay bạn trai hơn 9 tuổi được một thời gian, sau 4 năm gắn bó. Theo Thu Hà, hai người chia tay vì hết duyên và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Sau đó, Thu Hà cũng tiết lộ cô muốn thử hẹn hò với người trẻ hơn. "Gu bạn trai tôi vẫn là một người giỏi. Tôi bị cuốn hút bởi những người giỏi trong lĩnh vực của họ. Người đấy phải là người có thể chăm sóc được cuộc sống của họ và cuộc sống của tôi. Tôi hoàn toàn có thể sống một mình, nhưng có người lo cho mình vẫn vui hơn, đúng không ạ. Trước đây, tôi yêu người hơn tuổi nhiều quá, nên giờ muốn thử yêu người kém tuổi", cô chia sẻ.

Cô cho biết không đặt nặng việc bạn trai phải hoạt động trong hay ngoài ngành giải trí hay không, miễn cả 2 phù hợp về tính cách.

Thu Hà Ceri sinh năm 2002, ở Lạng Sơn, bắt đầu được chú ý thông qua một số bộ phim như Món quà của cha, Thương ngày nắng về hay Lật mặt 7: Một điều ước.

Thu Hà Ceri được biết đến khi đảm nhận vai Pu trong phim Đi giữa trời rực rỡ. Ảnh: FBNV.

Năm 2024, nữ diễn viên đảm nhận vai chính Pu trong phim Đi giữa trời rực rỡ. Bộ phim gây sốt ngay thời điểm lên sóng nhờ chuyện tình yêu thú vị giữa 2 nhân vật Pu và Chải (Long Vũ). Bộ phim giúp nữ diễn viên được yêu mến, biết tới nhiều hơn. Cô cũng được kỳ vọng là gương mặt mới, kế cận lớp diễn viên quen thuộc trên phim truyền hình Việt.

Hiện tại, Thu Hà Ceri cũng xuất hiện trên sóng giờ vàng qua bộ phim Căn nhà không mái che, đóng con gái của Huyền Lizzie. Cô đảm nhận vai Thơ, lớn lên trong gia đình không hoàn hảo. Hoàn cảnh khó khăn khiến Thơ phải sớm bươn chải, tự lập từ nhỏ, tính cách mạnh mẽ.

Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2006) là tuyển thủ Liên Quân Mobile thi đấu ở vị trí đường Tà Thần trong màu áo FPT x Flash (Team Flash).