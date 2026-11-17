Chiến dịch trực tuyến kêu gọi đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO Nvidia đã thu hút hơn 188.000 chữ ký chỉ sau 4 ngày, với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi bật tại Thung lũng Silicon, cùng cảnh báo từ một lãnh đạo cấp cao rằng công ty có thể mất những nhân tài khó thay thế.

Áp lực "chảy máu chất xám"

Một lãnh đạo cấp cao của Nvidia đã gửi thư tới hội đồng quản trị, cảnh báo việc không đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO có thể khiến công ty đánh mất những nhân sự xuất sắc và khó thay thế. Động thái cho thấy sức ép từ nội bộ nhằm khôi phục vị trí lãnh đạo cho ông Huang đang gia tăng, theo Wall Street Journal ngày 16/11.

Bức thư do Nader Khalil, Giám đốc công nghệ dành cho nhà phát triển (Director of Developer Technology) tại Nvidia, soạn thảo và gửi tới các lãnh đạo cấp cao cùng 10 thành viên hội đồng quản trị. Văn bản cũng được chuyển tới khoảng 60 lãnh đạo báo cáo công việc trực tiếp cho Jensen Huang.

Một lãnh đạo cấp cao của Nvidia cảnh báo việc không đưa Jensen Huang trở lại ghế CEO có thể khiến công ty đánh mất những nhân sự xuất sắc và khó thay thế. Ảnh: Reuters.

Theo những người nắm được nội dung, ông Khalil cho rằng Huang sở hữu năng lực lãnh đạo đặc biệt, đóng vai trò quan trọng đối với tương lai Nvidia và xứng đáng được bảo vệ cho đến khi cuộc điều tra độc lập làm rõ các cáo buộc liên quan đời tư.

“Các mối quan hệ quốc tế của ông ấy là lợi thế chiến lược đối với công ty. Tôi tin rằng năng lực lãnh đạo của ông ấy có ý nghĩa then chốt trong việc duy trì vị thế thống trị của Mỹ trong lĩnh vực AI”, ông Khalil viết.

Đáng chú ý, lãnh đạo Nvidia cảnh báo nguy cơ "chảy máu chất xám" nếu ông Huang không trở lại.

“Những nhân tài không thể thay thế tại Nvidia hiện cân nhắc rời đi”, ông Khalil viết trong thư.

Cảnh báo này phản ánh những lo ngại về tác động của sự ra đi của Huang đối với đội ngũ nhân sự tại tập đoàn sản xuất chip AI hàng đầu thế giới. Sau hơn 30 năm gắn bó, ông không chỉ là người điều hành mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa doanh nghiệp và định hướng phát triển của Nvidia.

"Đồng hành cùng Huang"

Sức ép từ nội bộ Nvidia diễn ra song song với chiến dịch vận động quy mô lớn tại Thung lũng Silicon. Chiến dịch mang tên “Stand With Jensen” (Đồng hành cùng Jensen) có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghệ, bao gồm Elon Musk, CEO SpaceX và Tesla; Amjad Masad, CEO Replit; và Tim Sweeney, CEO Epic Games.

Cổ phiếu Nvidia thu hẹp đà giảm trong phiên giao dịch đầu ngày nhưng vẫn mất hơn 1% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không phản đối khả năng Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo tập đoàn.

Theo trang web của chiến dịch, hơn 8.400 người ký tên tự nhận là nhân viên hiện tại của Nvidia và gần 90.000 người cho biết họ là cổ đông công ty, theo Reuters. Tuy nhiên, ban tổ chức lưu ý các thông tin về nghề nghiệp và mối liên hệ với Nvidia do người tham gia tự khai báo, chưa được xác minh độc lập.

“Chúng tôi là những nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Nvidia, đối tác, cổ đông và những người ủng hộ công ty. Chúng tôi viết bức thư này với sự trân trọng dành cho ông Jensen Huang, đồng thời đưa ra yêu cầu rõ ràng với hội đồng quản trị: Hãy đưa Jensen trở lại trong khi một cuộc điều tra độc lập làm sáng tỏ các sự việc”, bức thư ngỏ đăng trên trang web nêu rõ.

Ông Jensen Huang ký tặng chữ ký bên ngoài văn phòng Nvidia tại quận Nanshan, Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tháng 1. Ảnh: Sina.

“Trong 33 năm qua, Jensen đã dành trọn tâm huyết để xây dựng Nvidia. Nhiều người trong chúng tôi gia nhập công ty vì ông ấy. Nhiều người tiếp tục gắn bó bởi cách ông ấy đối xử với công việc: luôn xem đó là điều đáng để cùng nhau thực hiện thật tốt, bất kể phải làm việc đến giờ nào”, bức thư viết.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh một số nhà đầu tư có tiếng cũng đề nghị hội đồng quản trị Nvidia không vội tìm người thay thế ông Huang. Trong thư ngỏ, Gavin Baker, nhà sáng lập Atreides Management, và Brad Gerstner, CEO Altimeter Capital Management, cho rằng công ty nên chờ cho đến khi toàn bộ sự việc được làm rõ trước khi đưa ra quyết định.

Ông Huang từ chức hôm 12/11, sau khi xuất hiện thông tin về những mối quan hệ tình cảm bị cáo buộc với nhân viên, trong đó có một người báo cáo công việc trực tiếp cho ông. Sự việc đẩy tập đoàn sản xuất chip AI hàng đầu thế giới vào tình thế khó khăn, đồng thời gây chấn động ngành công nghệ mà ông Huang có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển.

Vị trí khó thay thế

Trên thực tế, các hội đồng quản trị từng quyết định sa thải CEO vì quan hệ tình cảm với nhân viên. Năm 2019, McDonald's chấm dứt hợp đồng với CEO Steve Easterbrook sau khi phát hiện ông có quan hệ tình cảm tự nguyện với một nhân viên, vi phạm quy định nội bộ. Một năm trước đó, CEO Intel Brian Krzanich cũng từ chức vì vi phạm chính sách tương tự.

Tuy nhiên, diễn biến tại Nvidia cho thấy những khó khăn mà hội đồng quản trị có thể đối mặt khi quyết định thay thế một lãnh đạo cấp cao có ảnh hưởng lớn, đặc biệt khi người này vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhân viên và nhà đầu tư.

Tháng 11/2023, OpenAI từng phải đưa Sam Altman trở lại ghế CEO chỉ vài ngày sau khi quyết định sa thải ông vấp phải làn sóng phản đối từ nhân viên và các nhà đầu tư.

Những biến động tại Nvidia diễn ra trong thời điểm tập đoàn ngày càng giữ vai trò chiến lược quan trọng đối với Washington.

Ông Jensen Huang có mối quan hệ cá nhân thân thiết, trong khi Nvidia cũng giữ vai trò ngày càng quan trọng đối với Washington. Ảnh: Reuters.

Wall Street Journal hôm 15/11 đưa tin chính quyền ông Trump có kế hoạch xếp Nvidia cùng hơn 20 doanh nghiệp AI khác vào nhóm các “nhà vô địch quốc gia” (national champions) của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi Nvidia lựa chọn một CEO bên ngoài công ty để kế nhiệm ông Huang. Theo ông, Nvidia cần một cuộc “thay đổi mạnh mẽ” sau sự ra đi của vị lãnh đạo lâu năm.

Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày 17/11.