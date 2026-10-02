Thu gom rác bằng túi tiêu chuẩn: Người dân còn bỡ ngỡ

Đổi mới sáng tạo tại Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) không chỉ bắt đầu từ những ý tưởng mới, mà còn từ những bài toán cụ thể trong sản xuất. Khi kỹ sư trực tiếp xử lý vấn đề kỹ thuật của nhà máy và tìm cách giải quyết bằng chính năng lực nghiên cứu của mình, những giải pháp “Make by EVNGENCO1” từng bước được hình thành.