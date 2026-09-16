Thu gom 76,4%, An Giang còn gần 700 tấn rác chưa xử lý mỗi ngày

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Võ Văn Lên giải đáp các vấn đề đại biểu đặt ra.

Chiều 16/9, Đoàn giám sát do Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Theo báo cáo, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh khoảng 2.274 tấn chất thải rắn sinh hoạt, song lượng được thu gom khoảng 1.737 tấn, đạt 76,4%; khoảng 687 tấn rác/ngày vẫn được đổ xả tại các bãi rác lộ thiên. Trong khi đó, phần lớn các cụm xử lý rác hiện hữu có dấu hiệu quá tải, một số dự án chậm tiến độ do vướng đất đai, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế tiếp nhận rác.

Việc phân loại rác tại nguồn cũng chưa đồng bộ, nhất là ở khu vực nông thôn. Ngành chức năng cho rằng, nếu chưa đồng bộ từ khâu phân loại, thu gom, vận chuyển đến xử lý thì hiệu quả của chủ trương này khó đạt như kỳ vọng.

Với doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị rà soát quy định về quan trắc nước thải tự động, liên tục theo mức độ rủi ro và đặc điểm từng dự án. Đối với dự án có nhiều công trình xử lý nước thải độc lập, điểm xả riêng và lưu lượng từng nguồn không lớn, Sở đề xuất xem xét nghĩa vụ quan trắc theo từng nguồn thải, tránh cộng dồn công suất thiết kế làm tăng chi phí tuân thủ không cần thiết.

Sở cũng kiến nghị làm rõ phạm vi cấp giấy phép môi trường, phân định với các thủ tục về đất đai, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên nước nhằm hạn chế chồng chéo, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, doanh nghiệp.

Sở đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng xử lý rác, nước thải; hoàn thiện cơ sở dữ liệu môi trường liên thông và có hướng dẫn thống nhất về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lý Anh Thư phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Lý Anh Thư đề nghị ngành chức năng làm rõ các "điểm nghẽn" trong quản lý môi trường, đánh giá chính xác tình trạng quá tải của hệ thống xử lý rác và tiến độ các dự án chậm triển khai.

Liên quan đến vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bà lưu ý cần xác định rõ thẩm quyền, nhiệm vụ giữa cấp tỉnh và cấp xã gắn với nhân lực, kinh phí được phân bổ; đồng thời nhấn mạnh việc phân loại rác tại nguồn phải đi cùng quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý đồng bộ để đảm bảo hiệu quả thực chất.