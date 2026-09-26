Thu gom 30kg rác thải, lưới ma vướng trên rạn san hô khu vực biển Hòn Mun

Ngày 26-9, Ban Quản lý vịnh Nha Trang (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Công ty Cổ phần Viet Divers tổ chức hoạt động lặn biển thu gom rác thải, gỡ lưới ma, bắt sao biển gai tại khu vực biển Hòn Mun (vịnh Nha Trang). Hoạt động có 7 thợ lặn đến từ 2 đơn vị tham gia.

Các thợ lặn tham gia hoạt động lặn biển thu gom rác thải ở khu vực Hòn Mun.

Thợ lặn vớt rác từ đáy biển Hòn Mun.

Trong ngày, các thợ lặn đã thu gom khoảng 30kg rác thải gồm chai nhựa, lon chai nước ở đáy biển; gỡ lưới ma vướng trên các rạn san hô; bắt 10 con sao biển gai ở khu vực biển Hòn Mun. Số lượng rác thải, sao biển gai được đem về đất liền để xử lý đảm bảo theo quy định.

Lưới ma vướng vào san hô ở Hòn Mun được gỡ đưa lên tàu.

Sao biển gai, loài thiên địch của rạn san hô được bắt lên.

Rác thải thu gom ở đáy biển Hòn Mun được đem về bờ xử lý.

Đây là một trong những hoạt động được Ban Quản lý vịnh Nha Trang duy trì thường xuyên 1 tháng 4 lần, nhằm làm sạch vịnh Nha Trang và triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030 do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.