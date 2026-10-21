Thu gom 160 tấn rác xây dựng về chôn lấp ven bờ sông để... chờ bán và làm bãi đỗ xe

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 9/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đê tả sông Lô, thuộc thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô, tổ công tác Công an xã Sông Lô phát hiện tại khu đất ven đê, đối diện nhà anh L.V.H. (SN 1987, trú tại thôn Thượng Thọ), có dấu hiệu tập kết, đổ thải chất thải rắn xây dựng.

Chất thải tập kết tại khu vực gồm đất, đá, mảnh vỡ bê tông và kim loại - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Qua xác minh ban đầu, Công an xã Sông Lô xác định số chất thải trên có liên quan đến anh H. Công an xã Sông Lô đã mời anh H. cùng những người có liên quan đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, anh H. khai nhận số chất thải rắn xây dựng được thu gom trong quá trình tham gia phá dỡ, san gạt tại các công trình nhà dân. Theo lời khai, số vật liệu này do người dân cho, được anh tích góp từ đầu năm 2026. Sau đó, anh vận chuyển về khu đất trống đối diện nhà mình để tập kết, chôn lấp nhằm san gạt mặt bằng làm bãi đỗ xe và bán cho người có nhu cầu.

Tổ công tác đã tiến hành cân, xác định tổng khối lượng chất thải rắn xây dựng tại khu vực trên là 159 tấn 620 kg.

Hiện Công an xã Sông Lô đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, làm rõ các tình tiết liên quan để giải quyết vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.