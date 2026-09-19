Thu gom 1,7 tấn rác thải nhựa sinh hoạt trong Ngày Dọn rác Thế giới tại Hà Nội

Chương trình được tổ chức với sự hỗ trợ tích cực từ UBND Phường Từ Liêm, cùng sự đồng hành, tài trợ của nhiều doanh nghiệp cam kết vì sự phát triển bền vững.

Chiến dịch World Cleanup Day 2026 cũng được Let’s Do It Vietnam hưởng ứng đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Điều phối Quốc gia, Let’s Do It Vietnam và Ngày Dọn rác Thế Giới tại Việt Nam, rác thải nhựa không chỉ là mối đe dọa với hệ sinh thái mà còn phản ánh thói quen tiêu dùng chưa bền vững của chúng ta. Chiến dịch năm nay không dừng lại ở hành động nhặt rác, mà hướng tới việc thay đổi tư duy: Ngăn chặn rác thải ngay tại nguồn và coi rác thải là tài nguyên cần được đưa trở lại chuỗi tuần hoàn. Mỗi hành động nhỏ của từng cá nhân hôm nay chính là nền tảng để tạo nên một đô thị giảm thiểu nhựa trong tương lai.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, bà Siisi Saetalu - Đại biện lâm thời Estonia tại Việt Nam nhấn mạnh: “Ngày Dọn rác Thế giới là minh chứng rõ nhất cho những điều tuyệt vời có thể xảy ra khi mọi người cùng quyết tâm hành động. Việc một cá nhân nhặt một mẩu rác tuy nhỏ bé, nhưng khi được người khác nhìn thấy, họ sẽ cùng chung tay tham gia và tiếp tục truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Từ đó, một hành động nhỏ ban đầu đã lan tỏa thành sức mạnh của cả tập thể”.

Sự kiện tại Hà Nội đã thu hút hơn 550 tình nguyện viên tham gia, thu gom tổng cộng 1,7 tấn rác thải, trong đó phần lớn là các loại rác thải nhựa sinh hoạt, bao bì một lần và đầu lọc thuốc lá.

Bên cạnh điểm cầu trung tâm tại Hà Nội, chiến dịch World Cleanup Day 2026 cũng được Let’s Do It Vietnam hưởng ứng đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ với hơn 10.000 tình nguyện viên trên 22 tỉnh thành hưởng ứng.