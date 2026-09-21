Thu giữ nhiều loài chim quý hiếm tại nhà dân

Ngày 21/9, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình) vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến động vật hoang dã tại 3 hộ gia đình trên địa bàn xã Thanh Liêm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm liên quan đến động vật rừng trên địa bàn xã Thanh Liêm. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại hộ ông Lương Quốc Hiệu đang lưu giữ 46 cá thể chim, gồm 30 chim vành khuyên, 10 chim chào mào, 5 chim cu gáy và 1 chim họa mi thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IIB).

Tiếp tục kiểm tra hộ bà Nguyễn Thị Trang, lực lượng chức năng phát hiện 46 cá thể chim, gồm 30 chim vành khuyên, 15 chim chào mào và 1 chim họa mi thuộc nhóm IIB.

Tại hộ bà Nguyễn Thị Thắng, tổ công tác thu giữ 35 cá thể chim, gồm 20 chim chào mào và 15 chim oanh tai bạc thuộc nhóm IIB.

Tại thời điểm làm việc, cả 3 chủ hộ đều không xuất trình được hồ sơ lâm sản hợp pháp chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số cá thể chim nói trên. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.