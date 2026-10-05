Thu giữ hàng trăm mét lưới bẫy bắt chim hoang dã

Lưới giăng để bắt chim hoang dã được phát hiện và tiêu hủy ở phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 5/10. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Sáng 5/10, Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ và Đội Kiểm lâm số 3 (Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh) cùng phối hợp thu giữ 700m lưới “tàng hình” (loại lưới cước màu đen, có sợi rất mảnh, mỏng, khó bị phát hiện bằng mắt thường trong không gian) và lưới lưỡi câu.

Số lưới này được người dân dùng để giăng bẫy bắt chim hoang dã, chủ yếu chim én và chim cu ở cánh đồng thuộc phường Long Hương. Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt ở cánh đồng trên đã có 10 con chim én và một số con chim cu dính lưới. Lực lượng kiểm lâm gỡ, thả chim về tự nhiên, đồng thời tiêu hủy tại chỗ số lưới nói trên.

Một con chim dính lưới sáng 5/10 ở cánh đồng phường Long Hương. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ông Nguyễn Văn Khanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ cho biết, thời gian qua cơ quan này đã nhận được nhiều nguồn tin báo của người dân về tình trạng giăng lưới bẫy chim hoang dã. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm tổ chức người xuống hiện trường để kiểm tra, phá hủy lưới.

Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ cũng kêu gọi người dân không săn bắt, bẫy, mua bán và sử dụng chim hoang dã. Khi phát hiện các hành vi săn bắt, bẫy chim hoặc đặt lưới bẫy trái phép, đề nghị người dân kịp thời thông báo cho cơ quan kiểm lâm hoặc Công an xã gần nhất để được kiểm tra, xử lý.