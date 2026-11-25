Các gói cocaine được phát hiện giấu trong những thùng trái cây. Ảnh: Met.

Cảnh sát London vừa thu giữ 893 kg cocaine được cất giấu trong các thùng cam. Theo tờ Guardian, chiến dịch nhằm vào một tổ chức tội phạm bị tình nghi đưa ma túy nhóm A vào Anh. Tổng cộng 8 người đàn ông đã bị bắt giữ.

Năm nghi phạm, trong độ tuổi từ 27 đến 58, bị bắt tại chợ đầu mối New Spitalfields ở London vào tối 22/11. Tại đây, cảnh sát phát hiện một lượng lớn cocaine nghi vấn được giấu dưới những thùng carton chứa cam. Các gói hàng màu đen có in hình cỏ bốn lá.

Chợ New Spitalfields chuyên kinh doanh rau củ và trái cây, được chuyển đến khu vực Leyton vào năm 1991. Với diện tích khoảng 13 ha, đây hiện là chợ đầu mối bán buôn lớn nhất Vương quốc Anh.

Một phần tang vật ma túy bị cảnh sát London thu giữ. Ảnh: Sở Cảnh sát London

Ngoài 5 nghi phạm kể trên, một người đàn ông 44 tuổi cũng bị bắt tại khu vực gần chợ cùng khoảng 100 kg ma túy nhóm A nghi vấn, người phát ngôn Sở Cảnh sát London cho biết.

Trong khi đó, cảnh sát khám xét một bất động sản tại Cheshunt, hạt Hertfordshire, và bắt giữ một người đàn ông 48 tuổi. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng tiền mặt ước tính trị giá 450.000 bảng Anh.

Cùng thời điểm, một xe tải bị chặn gần Maidstone và được đưa đến Dover để kiểm tra. Cảnh sát phát hiện khoảng 250 kg cocaine nghi vấn trên xe. Tài xế 50 tuổi bị bắt giữ.

Cả 8 người đàn ông đều bị cáo buộc âm mưu cung cấp ma túy nhóm A và hiện vẫn đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Thanh tra cấp cao Lindsey Billany, người phụ trách cuộc điều tra, cho biết số ma túy bị thu giữ có giá trị lên tới hàng triệu bảng Anh.

“Chiến dịch này thể hiện quyết tâm của lực lượng cảnh sát trong việc triệt phá các đường dây buôn bán ma túy, vốn là nguồn cơn thúc đẩy tình trạng bạo lực trên đường phố London. Đây cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức tội phạm có hoạt động đưa ma túy nhóm A vào Anh", bà Billany nhấn mạnh.