Ngày 20/11/2026, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ gần 8 tấn nội tạng, gân và xương bò các loại không rõ nguồn gốc tại một cơ sở trên địa bàn phường Tân Triều.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 8 tấn nội tạng, gân và xương bò nghi ngâm hóa chất.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất một căn nhà tại tổ 39, khu phố Tân Thành, phường Tân Triều.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai nhân viên đang thực hiện việc rửa, ngâm các loại gân, dạ dày, lòng bò... trong những bình, thau lớn. Một nhân viên khác đang cạo da chân và móng bò.

Kiểm tra khu vực sơ chế, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều thùng, bịch không có tem, nhãn, nghi chứa hóa chất tẩy rửa nội tạng bò và các chất làm mềm, tăng độ giòn, dai của thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi chứa nội tạng đã bốc mùi hôi thối.

Đáng chú ý, trong kho đông lạnh của cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện hơn 7 tấn nội tạng bò các loại đã bốc mùi hôi nồng nặc.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa có mặt để làm việc với đoàn kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã tiến hành cân, niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên, đưa về kho lạnh để tạm giữ, tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.