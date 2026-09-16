Thu giữ 60 hộp bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cụ thể, qua công tác kiểm soát địa bàn, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 16/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 phối hợp với Đội QLTT số 1 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh) đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà H.H.V trên đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Kinh.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở kinh doanh đang bày bán 60 hộp bánh trung thu (loại 8 cái/hộp), trên bao bì có in tiếng nước ngoài; trị giá hàng hóa ước tính 9 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, bà H.H.V không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ

Đội QLTT số 6 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, từ nay đến Tết Trung thu, lực lượng QLTT tiếp tục tăng cường, phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là mặt hàng bánh trung thu. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; hóa đơn, chứng từ; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.