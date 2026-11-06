Thu giữ 25,4kg cần sa và hơn 400 cây thuốc lá nung nóng ở Nội Bài

Theo Cục Hải quan, lúc 22h45 ngày 25/10, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh sân bay Nội Bài, lực lượng hải quan phối hợp với công an phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong một kiện hành lý ký gửi của hành khách quốc tịch Tây Ban Nha. Hành khách này đi chuyến bay VN922, nối chuyến VN19 từ Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23h50 cùng ngày.

Thùng hàng chứa ma túy. Ảnh: Cục Hải quan cung cấp

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có gói hàng hình chữ nhật. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng tìm thấy hai kiện hàng quấn nilon màu vàng - trắng, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm.

Hai thùng hàng chứa thảo mộc khô dạng hoa, lá, cành, nụ, tổng trọng lượng khoảng 25,4kg. Theo Cục Hải quan, số thảo mộc này đều là bộ phận của cây cần sa.

Vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Tp.Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.

Cũng trong tháng 10, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro và phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối với 4 hành khách tại khu vực cửa hải quan số 6 và số 7, Nhà ga hành khách quốc tế T2.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện, bắt giữ hơn 400 cây thuốc lá nung nóng vận chuyển trái phép. Ảnh: Cục Hải quan.

Qua kiểm tra thực tế hành lý, lực lượng chức năng phát hiện các hành khách mang theo thuốc lá nung nóng nhãn hiệu TEREA, không thực hiện khai báo theo quy định.

Kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan phát hiện tổng cộng 405,5 cây thuốc lá nung nóng mang nhãn hiệu TEREA các loại. Trong đó, hành khách L.V.T. mang 112 cây; Đ.T.K. mang 104 cây; T.N.T.U. mang 80 cây; B.T.H. mang 109 cây và 5 bao.

Theo Cục Hải quan, số thuốc lá nung nóng này thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Các vụ việc đang được xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.