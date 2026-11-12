Thu giữ 22 sổ tiết kiệm hơn 31 tỷ đồng của 'Cậu Tuấn Cửa Ông'

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (“Cậu Tuấn Cửa Ông”; SN 1971, trú tại tổ 5, khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan công an, quá trình khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm 1 máy quay, 5 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 10 máy tính, 6 thẻ nhớ, 10 ổ cứng, 6 sổ sách.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra thu giữ 22 sổ tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn tại các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, với tổng số tiền trên 31 tỷ đồng, cùng 10 khẩu súng tự chế.

Kết quả điều tra xác định, cùng tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật với Tuấn còn có 2 con trai là Nguyễn Duy Lương (SN 1993) và Nguyễn Hùng Cường (SN 2021).

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Tuấn.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Tuấn thiết lập và sử dụng các tài khoản mạng xã hội có hàng nghìn lượt người theo dõi như “Cậu Tuấn Cửa Ông”, “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh”… để thường xuyên livestream, đăng tải nội dung xem tử vi trực tuyến.

Thông qua việc khai thác thông tin cá nhân, Tuấn đưa ra những lời phán đoán, luận giải thiếu căn cứ khoa học về quá khứ, hiện tại và tương lai, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, tại các video liên quan đến những vụ việc nghiêm trọng có thật được lan truyền trên mạng xã hội, Tuấn đưa ra những lời giải thích mang màu sắc tâm linh lệch lạc, quy kết nguyên nhân sự việc cho việc người còn sống phạm sao, phạm số hoặc bị thần thánh trừng phạt.

Tuấn còn đưa ra những lời phán như “số phải chết”, “số phải cô độc”… rồi khẳng định chỉ khi dâng lễ để Tuấn cúng giải hạn, đổi cung số thì mới có thể hóa giải, thoát khỏi những vận hạn đó.

Thời gian gần đây, Tuấn còn lợi dụng các vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong xã hội, trong đó có những vụ liên quan đến các đối tượng “giang hồ mạng” bị công an bắt giữ, để sản xuất, đăng tải video nhằm thu hút sự chú ý, lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Đằng sau những nội dung mang màu sắc tâm linh này là hàng loạt bình luận tiêu cực, xúc phạm, lăng mạ những cá nhân có thật được nhắc đến trong các câu chuyện mà Tuấn khai thác. Theo cơ quan công an, những nội dung này được sử dụng để thu hút sự chú ý, đánh bóng tên tuổi và phục vụ mục đích vụ lợi.

Không ít người xem bày tỏ tâm lý hoang mang, lo sợ, thậm chí chủ động đề nghị được dâng lễ cho Tuấn để giải hạn, hóa giải những điều mà người này phán truyền.