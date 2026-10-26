Thu giữ 2 khu đất tổng diện tích hơn 81.000m2 của Trung Nam

Các tài sản này được dùng để bảo đảm cho những khoản nợ quá hạn của bốn cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung.

Theo thông báo, tài sản thứ nhất là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu đô thị sinh thái Thủy Tú, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. Thửa đất có diện tích 63.038m2, theo giấy tờ do UBND TP Đà Nẵng cấp cho Công ty cổ phần Trung Nam ngày 6/6/2012.

Trong đó, đất ở tại nông thôn 11.063m2, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 16.689m2, đất cây xanh, giao thông, mặt nước 35.286m2.

Khu đô thị sinh thái Thủy Tú còn có tên thương mại là Golden Hills City, do Công ty Cổ phần Trung Nam làm chủ đầu tư.

Tài sản được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản nợ quá hạn của ông Nguyễn Long Phúc và ông Nguyễn Văn Hùng tại BIDV - Chi nhánh Quang Trung.

Khu đô thị sinh thái Thủy Tú vừa được chủ đầu tư tái khởi động sau hơn 10 năm bỏ hoang. Ảnh: Hồ Giáp

Ngoài ra, BAMC còn thông báo thu giữ một tài sản bảo đảm khác tại Khu đô thị sinh thái Thủy Tú. Tài sản gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, theo giấy tờ do UBND TP Đà Nẵng cấp cho Công ty cổ phần Trung Nam ngày 9/3/2012.

Thửa đất có diện tích 18.027m2, trong đó 2.002m2 là đất ở tại nông thôn và 16.025m2 là đất ở tại đô thị.

Việc thu giữ tài sản này nhằm xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn của bà Đinh Thị Xuân Huyền và ông Đỗ Thành Nguyên tại BIDV - Chi nhánh Quang Trung.

Theo thông báo, việc thu giữ dự kiến bắt đầu từ 8h ngày 30/10, tại nơi có tài sản bảo đảm.