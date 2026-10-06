Thu gần 224.700 tỷ đồng từ thương mại điện tử và hộ kinh doanh trong 9 tháng

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: Kiều Chinh/Mekong ASEAN.

Ngày 6/10, tại họp báo thường kỳ quý 3/2026 của Bộ Tài chính, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2026 được giao cho cơ quan Thuế là 2.242.966 tỷ đồng, gồm 43.000 tỷ đồng thu dầu thô và 2.199.966 tỷ đồng thu nội địa. Riêng tháng 9, thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 140.800 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 1.937.992 tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán và 113,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cũng được đẩy nhanh. Quy trình hoàn thuế đang được chuyển mạnh từ xử lý thủ công sang điện tử hóa, tự động hóa và quản lý rủi ro. Cơ quan Thuế không chỉ kiểm tra từng hồ sơ, chứng từ mà phân tích người nộp thuế, chuỗi hóa đơn và giao dịch, kết hợp dữ liệu kê khai, hóa đơn điện tử và thông tin từ các cơ quan liên quan.

Tỷ lệ hồ sơ đề nghị hoàn được tiếp nhận điện tử đã đạt 99%; 73% hồ sơ được phân loại hoàn trước và 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc. Tính đến nay, cơ quan Thuế đã ban hành 14.668 quyết định, hoàn 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ và đạt 86,4% dự toán hoàn thuế năm 2026. Trong tổng số tiền được hoàn, hoàn thuế xuất khẩu đạt 125.018 tỷ đồng, chiếm 84%.

Mục tiêu thời gian tới là 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT được tiếp nhận điện tử và giải quyết đúng hạn, trừ những hồ sơ có dấu hiệu gian lận, trốn thuế hoặc vi phạm pháp luật.

Ngành Thuế cũng sẽ kết nối, đối chiếu dữ liệu hóa đơn điện tử, kê khai thuế, hải quan, thanh toán và các nguồn dữ liệu khác để từng bước tự động xác định số tiền đủ điều kiện hoàn, số tiền cần giải trình và số tiền có rủi ro. Việc thí điểm tự động xác định số tiền đủ điều kiện hoàn dự kiến thực hiện trong tháng 12/2026, làm cơ sở triển khai chính thức từ năm 2027.

Quản lý thương mại điện tử, hộ kinh doanh bằng dữ liệu

Lãnh đạo Cục Thuế cho hay, trong 9 tháng, số thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh, bao gồm hoạt động thương mại điện tử, đạt gần 224.700 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Với hộ kinh doanh, ngành Thuế tiếp tục thúc đẩy chuyển từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, cải cách thủ tục và điện tử hóa tờ khai. Đến ngày 14/9, có 3,53 triệu hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký thuế, tăng 24,4% so với cuối năm 2025.

Đến ngày 21/9, các hộ, cá nhân kinh doanh đã nộp 1,69 triệu tờ khai, trong đó 98,2% đúng hạn và 99,6% được nộp điện tử, với tổng số thuế kê khai 9.767,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 3,07 triệu hộ kinh doanh đã sử dụng eTax Mobile, tương đương 91,2% số hộ đang hoạt động theo địa điểm kinh doanh. Có 343.773 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 70% so với cuối năm 2025.

Tổng số hóa đơn điện tử được tiếp nhận và xử lý từ khi triển khai đến giữa tháng 9 đạt gần 30,2 tỷ hóa đơn.

Miễn, giảm, gia hạn khoảng 181.481 tỷ đồng tiền thuế

Cục thuế cho biết, tổng số thuế thuộc diện được miễn, giảm, gia hạn trong 9 tháng đầu năm 2026 ước tính khoảng 181.481 tỷ đồng, trong đó số thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ước khoảng 60.000 tỷ đồng; tổng số tiền thuế được giảm ước khoảng 121.481 tỷ đồng.

Các nhiệm vụ trọng tâm sẽ được đẩy mạnh trong những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025 theo Nghị quyết số 245/2025/QH15.