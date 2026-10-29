Thu được gần 3.200 tỷ đồng phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Phương tiện lưu thông qua một trạm thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư, trực tiếp quản lý và khai thác đã được đưa vào thực tiễn, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo Bộ Xây dựng, từ ngày 2/3/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các dự án thành phần đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

15 đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam được đưa vào khai thác thu phí trong những đợt khác nhau, trong đó 5 dự án thành phần từ ngày 2/3/2026 ; 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt đến Cam Lộ từ ngày 15/7/2026; 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang từ ngày 14/8/2026.

Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, tính đến hết ngày 12/10/2026, hệ thống thu phí ghi nhận tại 15/18 dự án thành phần, với tổng lưu lượng gần 34 triệu lượt phương tiện. Số tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc đã thu, nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 3.168 tỷ đồng, vượt mức thu dự kiến trong các đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc được phê duyệt.

Tuy nhiên, phía Bộ Xây dựng đầu tư thừa nhận quá trình triển khai cũng phát sinh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức thu phí, vận hành và kết nối với hệ thống điều hành, trung tâm dữ liệu thanh toán tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Đối với các tuyến cao tốc còn lại, Bộ Xây dựng đã tổng hợp đầy đủ ý kiến các địa phương, ban quản lý dự án để xây dựng dự thảo đề án khai thác tài sản do ngân sách trung ương và ngân sách địa phương hợp vốn đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ (tổng chiều dài 627km).

“Số lượng các phương tiện dán thẻ, mở tài khoản thu phí tính đến nay là trên 8 triệu phương tiện đã dán thẻ tham gia dịch vụ. Theo đánh giá, việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tiết kiệm thời gian dừng đỗ chờ đợi cho các phương tiện từ 50-60% mang lại hiệu quả cho người dân và phương tiện lưu thông,” lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết./.