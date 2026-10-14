Thu được gần 2.700 tỷ đồng phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Phương tiện lưu thông qua một trạm thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, Bộ đã phê duyệt 18/29 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư; đã tổ chức thu phí 15 tuyến cao tốc Bắc-Nam (trong đó 5 dự án thành phần từ ngày 2/3/2026 ; 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt đến Cam Lộ từ ngày 15/7/2026; 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang từ ngày 14/8/2026).

Tính đến hết ngày 15/9/2026, hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng trên 28,8 triệu lượt phương tiện; thu, nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.685 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc.

Đối với các tuyến cao tốc còn lại, Bộ Xây dựng đã tổng hợp đầy đủ ý kiến các địa phương, ban quản lý dự án để xây dựng dự thảo đề án khai thác tài sản do ngân sách trung ương và ngân sách địa phương hợp vốn đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ (tổng chiều dài 627km).

Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng tiếp tục triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị tại 06 sân bay, cung cấp dịch vụ cho 658 điểm, bãi đỗ (trong đó 481 điểm, bãi đỗ ô tô và 177 điểm, bãi đỗ xe máy).

“Số lượng các phương tiện dán thẻ, mở tài khoản thu phí tính đến nay là trên 8 triệu phương tiện đã dán thẻ tham gia dịch vụ. Theo đánh giá, việc áp dụng thu phí điện tử không dừng tiết kiệm thời gian dừng đỗ chờ đợi cho các phương tiện từ 50-60% mang lại hiệu quả cho người dân và phương tiện lưu thông,” lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết.

Về hoạt động vận tải, theo thống kê từ Bộ Xây dựng, tính chung 9 tháng của năm nay, vận tải hành khách ước đạt hơn 5,3 tỷ lượt khách vận chuyển, tăng hơn 17%; luân chuyển đạt 262 tỷ lượt khách.km, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với vận tải hàng hoá, khối lượng vận chuyển 9 tháng đã qua ước đạt gần 2,6 tỷ tấn, tăng gần 16%; luân chuyển đạt hơn 510 tỷ tấn.km, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá của phía Bộ Xây dựng cho thấy việc kết nối các phương thức vận tải dần được cải thiện, đặc biệt là sự gắn kết giữa vận tải đường thủy nội địa và hàng hải (tại khu vực Cái Mép-Thị Vải và cảng Hải Phòng), giúp chia sẻ áp lực cho đường bộ.

Đặc biệt, chuỗi vận tải hàng hóa từ trung tâm sản xuất đến cảng biển thông qua đường thủy đang phát huy hiệu quả, góp phần tối ưu hóa chi phí vận tải, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, thể hiện tốc độ tăng trưởng vận tải bằng đường thủy trong tháng 9/2026 tăng 18,5% về khối lượng vận chuyển và 18,6% về khối lượng luân chuyển so với cùng kỳ.

Dù đã tổ chức Hội nghị thúc đẩy vận tải đa phương thức; triển khai nghiên cứu, xây dựng các đề án lớn như Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến 2035 và Đề án vận tải container tuyến Hải Phòng-Việt Trì,... tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng thừa nhận kết quả chủ yếu mới dừng ở khâu xây dựng thể chế và đề án, chưa thể hiện chuyển biến về thị phần, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, theo dõi bằng chỉ tiêu cụ thể trong thời gian tới./.