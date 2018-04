Vừa đăng quang Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, Thư Dung chính thức đại diện Việt nam tham dự Miss Eco International 2018.

Thư Dung – Người đẹp đến từ Hà Giang là một trong những gương mặt nổi trội nhất cuộc thi "Người mẫu Thời Trang Việt Nam 2018" vừa qua. Thư Dung cao 1m71 sở hữu số đo 3 vòng 90 – 60 – 94 cm.

Trước khi ghi danh tại cuộc thi Người mẫu, Thư Dung được biết đến khi tham dự các chương trình truyền hình thực tế: The Face, The Look và vai diễn thứ chính trong bộ phim "Cali mùa hoa vàng".

Sau 2 vòng sơ loại, 30 thí sinh đã có mặt tại Vũng Tàu để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Trải qua gần 10 ngày, đêm chung kết "Người mẫu thời trang Việt Nam 2018" đã chính thức diễn ra ngày 31-3 với chiến thắng thuyết phục dành cho người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam, 2 danh hiệu á Quân thuộc về Thư Dung và H’ăng Niê.

Dù thiếu may mắn để chạm tay vào danh hiệu cao nhất thế nhưng người đẹp Thư Dung nhanh chóng lọt mắt xanh của giám đốc điều hành Miss Eco International và được đích thân bà gửi lời mời tham dự cuộc thi.

Nhận được cơ hội đặt chân đến đấu trường quốc tế ngay sau đêm chung kết, Thư Dung không khỏi bất ngờ và hạnh phúc. Mặc dù không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho Miss Eco International 2018 thế nhưng Thư Dung vẫn quyết định tham dự vì cơ hội không phải bao giờ cũng đến với mình.

Có mặt trong đêm trao giải, Nguyễn Thị Thành – Người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss Eco International 2017 và đạt danh hiệu Á hậu 3 cũng gửi lời chúc mừng cho Thư Dung. Cô trao lại vương miện và động viên Thư Dung làm tốt vai trò sắp tới tại đấu trường nhan sắc đình đám.

Giám đốc điều hành Miss Eco International – Tiến sĩ Amaal Rezk dành nhiều lời khen ngợi cho Thư Dung về lợi thế hình thể cùng kỹ năng catwalk. Cô cho biết, nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với tài năng sẵn có, Thư Dung đạt được thứ hạng cao tại Miss Eco International 2018 không phải là chuyện bất ngờ.

Năm 2018, Miss Eco International sẽ tiếp tục được tổ chức tại Ai Cập với số lượng thí sinh đông kỷ lục khi lên tới 70 – 90 thí sinh. Trước Thư Dung, Việt Nam từng có nhiều đại diện tham dự như giải vàng Siêu mẫu Khả Trang, Nguyễn Thị Thành…

Cuộc thi do đơn vị ERM VietNam nắm bản quyền, phía công ty sẽ có những tư vấn, hỗ trợ giúp Thư Dung xuất hiện chỉn chu nhất. Miss Eco International 2018 dự kiến được tổ chức từ ngày 10 đến 28-4 tới.

Thư Dung sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng sáng mịn màng. Lợi thế ngoại hình bắt mắt giúp Thư Dung dễ dàng tôn vẻ đẹp các sản phẩm thiết kế thời trang. Sau những nỗ lực không mệt mỏi, Thư Dung đã giành danh hiệu á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Đây là cuộc thi được cục biểu diễn cấp phép và là bệ phóng đưa nhiều chân dài ra đấu trường sắc đẹp quốc tế trong đó Thư Dung là người đẹp đầu tiên bước ra từ cuộc thi này.

