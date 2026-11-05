Thu đông mặc gì vừa sang vừa tôn dáng? 5 kiểu chân váy dài chị em công sở nên thử

Không cần quá nhiều trang phục cầu kỳ, một chiếc chân váy dài phù hợp cũng đủ giúp phái đẹp làm mới phong cách trong những ngày se lạnh. Đặc biệt, các gam màu đen, xanh than, kem hay hồng phấn dễ dàng kết hợp với áo khoác và phụ kiện mùa thu đông.

Chân váy chữ A cạp cao thanh lịch

Chân váy midi chữ A với phần cạp cao, thân xòe nhẹ là lựa chọn dễ mặc trong mùa thu đông. Thiết kế giúp tôn vòng eo, tạo cảm giác đôi chân dài và vóc dáng cân đối hơn.

Những mẫu chân váy đen trơn kết hợp áo len trắng, áo cổ lọ hoặc cardigan dáng ngắn mang đến vẻ ngoài thanh lịch, phù hợp với môi trường công sở.

Khi trời lạnh hơn, chị em có thể khoác thêm blazer hoặc áo dạ dáng dài để hoàn thiện bộ trang phục.

Chân váy chữ A cạp cao thanh lịch

Chân váy xếp ly gam màu trầm dịu dàng

Chân váy dài xếp ly với những nếp gấp lớn, chất liệu mềm mại là lựa chọn phù hợp cho những ngày se lạnh.

Các gam màu xanh than, đen hoặc xám mang đến cảm giác trang nhã, đồng thời dễ kết hợp cùng áo len, sơ mi và áo khoác.

Đặc biệt, chân váy xếp ly phối cùng áo len ôm nhẹ, sơ vin gọn gàng giúp nhấn vòng eo mà vẫn giữ được nét nữ tính.

Một đôi bốt cổ thấp hoặc giày loafer sẽ khiến tổng thể thêm chỉn chu, thích hợp cho cả đi làm lẫn dạo phố.

Chân váy maxi lãng mạn, nữ tính

Chân váy maxi với độ xòe nhẹ, chất liệu có độ rủ tự nhiên mang đến vẻ ngoài mềm mại, phóng khoáng.

Những thiết kế màu đen hoặc trắng kem có thể phối cùng áo len mỏng, cardigan hoặc áo ôm sát để tạo sự cân đối giữa phần thân trên và tà váy rộng.

Với chân váy tơ nhiều lớp, chị em có thể kết hợp áo len dệt kim hoặc áo khoác ngắn để tạo sự tương phản thú vị giữa các chất liệu.

Đây là công thức phù hợp cho những buổi cà phê, dạo phố cuối tuần khi thời tiết chưa quá lạnh.

Chân váy maxi lãng mạn, nữ tính

Chân váy pastel ngọt ngào

Không chỉ những gam màu trầm mới phù hợp với thu đông, chân váy dài màu hồng phấn cũng là lựa chọn giúp trang phục trở nên tươi sáng hơn.

Thiết kế cạp cao, nhún nhẹ ở eo và xòe rộng tạo vẻ ngoài nữ tính, mang hơi hướng Balletcore và Coquette.

Khi phối cùng áo len màu kem, cardigan trắng hoặc áo khoác be, chân váy pastel tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, hài hòa.

Một đôi bốt màu nâu nhạt hoặc giày cùng tông sẽ giúp hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch.

Chân váy túi hộp cá tính

Với những cô nàng yêu thích phong cách năng động, chân váy dài có túi hộp là lựa chọn đáng thử trong mùa thu đông.

Thiết kế dáng chữ A nhẹ, màu kem hoặc trung tính, kết hợp chi tiết túi hộp mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và phóng khoáng.

Chị em có thể phối cùng áo thun dài tay, áo len ôm hoặc áo khoác da để tạo điểm nhấn cá tính.

Đặc biệt, những đôi bốt cổ thấp hoặc giày thể thao giúp bộ trang phục thêm trẻ trung, phù hợp cho những buổi xuống phố.

Chân váy túi hộp cá tính

Để tránh cảm giác nặng nề khi mặc nhiều lớp, chị em nên cân đối tỷ lệ trang phục. Chân váy xòe rộng phù hợp với áo có phom gọn, trong khi chân váy suông có thể kết hợp áo len rộng vừa phải.

Những gam màu như đen, nâu, be, kem và xanh than cũng dễ phối với áo khoác, khăn choàng và giày bốt.

Chỉ cần thay đổi áo len, áo khoác và phụ kiện, một chiếc chân váy dài có thể đồng hành cùng phái đẹp từ văn phòng đến những buổi dạo phố mùa thu đông, vừa giữ được sự thanh lịch vừa tạo dấu ấn thời trang riêng.