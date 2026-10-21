Thu dọn xong 320 tấn quần áo bỏ hoang ở Hà Nội

Trước đó, ngày 7/10, Báo Sức khoẻ và Đời sống đăng tải bài viết phản ánh tình trạng "Hàng trăm tấn quần áo bỏ hoang chất đống tại khu vực nội thành Hà Nội" trong phạm vi dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Đến ngày 13/10, công tác thu dọn bắt đầu được triển khai.Đơn vị vệ sinh môi trường huy động xe tải, thùng chứa rác cỡ lớn và máy xúc phục vụ công tác thu gom, vận chuyển hàng trăm tấn quần áo về Khu xử lý chất thải Nam Sơn. Lực lượng Công an cũng đã làm việc với người có hành vi tập kết quần áo trong phạm vi dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ghi nhận chiều 20/10 tại khu vực này, lượng lớn quần áo tập kết trong phạm vi dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã được thu dọn.

Theo người dân sinh sống tại khu vực này, việc thu dọn đống quần áo hoàn thành vào chiều 19/10. Khu vực này hiện đã được trả lại nguyên trạng.

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm cho biết, khối lượng quần áo được thu dọn gần 320 tấn.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, khu vực này nằm trong phần diện tích đang thực hiện dự án đường nối từ đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ. Các nhà thầu sẽ có trách nhiệm rào chắn bảo vệ công trường của dự án, tránh tình trạng tái diễn vi phạm.

Quần áo chất đống trong phạm vi dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã được thu dọn.

Để thu dọn khối lượng hàng trăm tấn quần áo, đơn vị vệ sinh môi trường đã huy động xe tải, thùng chứa rác cỡ lớn và máy xúc phục vụ công tác thu gom, vận chuyển hàng trăm tấn quần áo về Khu xử lý chất thải Nam Sơn.

Về lượng lớn quần áo xuất hiện tại đây, Ông V. (75 tuổi) cho biết làm nhiệm vụ trông coi khu đất, vật tư từ tháng 7/2026 cho biết đã chứng kiến quần áo được tập kết ở khu vực này. Cũng theo ông V., có một người phụ nữ thường xuyên mang đồ quần áo đến đây tập kết, số lượng quận áo vì thế ngày càng tăng thêm.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lên phương án thu dọn số quần áo nói trên, hoàn trả mặt bằng khu vực.