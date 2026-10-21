Thu đổi kim cương PNJ: Chưa thể thanh toán ngay bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của PNJ tại TPHCM sáng 21-10 (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Trả lời cổ đông về thời điểm rút ngắn thời gian thanh toán khi thu đổi kim cương, ông Phan Quốc Công cho biết với khả năng dòng tiền hiện nay, việc mua lại kim cương ngay bằng tiền mặt chưa khả thi. Chính sách thanh toán trong vòng 120 ngày phải đi kèm hạn mức giải ngân hàng ngày. Theo đánh giá của công ty, trong khoảng 2 năm tới, việc sử dụng tiền mặt để mua lại kim cương vẫn rất khó thực hiện. Với vàng, thời gian thanh toán đã rút ngắn còn từ 2-7 ngày nhờ vòng quay sản phẩm nhanh hơn. Ngược lại, lượng kim cương tồn kho hiện đủ bán trong nhiều năm.

Ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc PNJ, phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 ﻿ (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

"PNJ chưa thể chuyển ngay từ lộ trình thanh toán 120 ngày sang thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Tuy nhiên, PNJ vẫn thực hiện các cam kết thanh toán đã đưa ra với khách hàng. Hướng xử lý là sẽ áp dụng chính sách thu đổi mới sản phẩm theo giá thị trường thay cho tỷ lệ trên hóa đơn và sử dụng lượng kim cương tồn kho trong chương trình đổi sản phẩm", ông Công cho biết.

Theo ông Công, tổng giá trị tích lũy từ cam kết mua lại kim cương và trang sức kim cương khoảng 21.000 tỷ đồng. Công ty không sẵn toàn bộ số tiền mặt tương ứng để thanh toán. Phương án đang được xây dựng là khuyến khích khách hàng chuyển sang nhận sản phẩm hiện có, kết hợp với tỷ lệ tiền mặt phù hợp. Vì vậy, giải quyết lượng hàng tồn kho thông qua chương trình đổi sản phẩm là yếu tố quan trọng trong kế hoạch phục hồi của PNJ.

Về mục đích phát hành riêng lẻ và khả năng xuất hiện cổ đông kiểm soát mới, ông Công khẳng định, đây là phương án huy động vốn để tái thiết dòng tiền. PNJ phải lựa chọn phương án phát hành riêng lẻ, vì khoản trích lập dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng cho cam kết thu đổi kim cương có thể khiến công ty lỗ trong năm 2026, không đủ điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 ﻿ (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, thừa nhận doanh nghiệp đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong gần 40 năm phát triển và xin lỗi cổ đông vì những tổn thất, ảnh hưởng đến giá trị đầu tư. Bà cho biết, PNJ vẫn có nền tảng để vượt qua thách thức, đó là: thương hiệu lâu năm, mạng lưới phân phối rộng, năng lực chế tác và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm. Bà Dung khẳng định, ban lãnh đạo cam kết sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, minh bạch, hiệu quả, gắn với lợi ích dài hạn của cổ đông và các bên liên quan, từng bước đưa PNJ trở lại quỹ đạo phát triển mới.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của PNJ đã thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 39.057 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến lỗ 6.271 tỷ đồng. Cùng với đó, cổ đông chấp thuận hoàn nhập tối đa hơn 4.600 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thông qua mức cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10%.