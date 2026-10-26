Thủ đoạn tinh vi của kẻ gian, trộm 132 linh kiện máy tính tại trường học ở Đắk Lắk

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 9/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về vụ trộm tại phòng thực hành tin học của Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk. Lợi dụng đêm khuya, đối tượng đã cạy cửa, đột nhập vào phòng học, tháo trộm 132 linh kiện máy tính gồm chip CPU, thanh RAM và ổ cứng rồi tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản bị lấy trộm gần 500 triệu đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra, truy xét, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ Vũ Văn Bằng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở TP Đà Nẵng. Toàn bộ tang vật được thu giữ.

Theo lời khai ban đầu, trước khi gây án, Bằng thường xuyên theo dõi trên mạng xã hội các bài đăng liên quan đến việc lắp đặt thiết bị máy tính tại doanh nghiệp, trường học. Sau khi xem một video trên TikTok giới thiệu dàn máy tính mới được lắp đặt tại Trường THCS Trần Hào, phân hiệu Mậu Lâm Bắc, đối tượng đã lên kế hoạch thực hiện vụ trộm.

Ngày 7/10/2026, Bằng đi xe khách từ TP Đà Nẵng đến bến xe Mộc Thảo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, sau đó tìm đường đến trường. Tối cùng ngày, đối tượng đột nhập vào trường, ngắt nguồn điện, vô hiệu hóa camera giám sát, cắt khóa phòng thực hành tin học rồi tháo lấy các linh kiện máy tính. Sau khi gây án, Bằng mang số linh kiện lên xe khách trở về TP Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng cho biết, Bằng từng có 3 tiền án về các tội bắt cóc, trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản. Đối tượng chưa kịp tiêu thụ số linh kiện lấy trộm thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.