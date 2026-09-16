Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo người Việt, chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại tỉnh Bokeo, Lào.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm này sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhóm này lập tài khoản Facebook, kết bạn với người dùng mạng xã hội rồi mời tham gia các nhiệm vụ đặt đơn hàng để nhận hoa hồng.

Sau khi tạo được lòng tin, những tên này hướng nạn nhân tới những website bán hàng được dựng lên như các trang thương mại điện tử thực tế. Từ đó, chúng yêu cầu nạn nhân thực hiện giao dịch và chiếm đoạt tiền.

Lực lượng phối hợp của Việt Nam và Lào đột kích, kiểm tra một tòa nhà tại GTSEZ, tỉnh Bokeo, Lào. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Xác định đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng đấu tranh. Công an tỉnh đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trao đổi thông tin và phối hợp với Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào để xác minh, bắt giữ nhóm người này.

Ngày 12/9, lực lượng phối hợp của Việt Nam và Lào đột kích, kiểm tra một tòa nhà tại GTSEZ. Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ 91 người, gồm 64 công dân Việt Nam và 27 người nước ngoài.

Trong số 27 người nước ngoài có những tên được xác định giữ vai trò cầm đầu, cốt cán trong đường dây.

Nhiều máy tính và điện thoại di động được nhóm này sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Khám xét địa điểm hoạt động của nhóm này, lực lượng chức năng thu giữ 65 máy tính và 192 điện thoại di động các loại. Quá trình triển khai chuyên án được bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và những người bị bắt.

Sau đó, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào bàn giao 64 người Việt Nam cùng các vật chứng liên quan cho tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục xử lý theo quy định.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn nạn nhân Việt Nam, chiếm đoạt số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Đại tá Trần Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp đấu tranh với đối tượng trong đường dây. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố và xử lý những người này theo quy định.

Ghi nhận kết quả đấu tranh của Ban chuyên án, UBND tỉnh Lào Cai đã thưởng nóng 200 triệu đồng. Đây là sự động viên đối với lực lượng tham gia chuyên án trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.