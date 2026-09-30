Thủ đoạn tinh vi 'biến' đá cuội thành thiên thạch trị giá hàng triệu USD

Trong số các đối tượng, Lê Hoàng Giang (SN 1974) giữ vai trò cầm đầu. 4 đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Việt Thanh (SN 1978), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1980), cùng trú tại thành phố Cần Thơ; Ka Dẻh (SN 1992, tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (SN 1977, tỉnh An Giang).

Các đối tượng trong vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lê Hoàng Giang cùng 4 đối tượng trên phân vai làm chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân.

Nhóm này giới thiệu đá cuội là “đá thiên thạch” có giá trị lớn nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ nhiều người tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tiền. Số tiền chiếm đoạt đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tang vật vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả 5 người về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an khuyến cáo người dân thận trọng với những lời mời mua bán, đầu tư vào những vật phẩm được quảng cáo là có giá trị rất lớn nhưng không có căn cứ kiểm chứng.

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