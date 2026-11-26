Lập công ty 'bình phong' để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự TPHCM đang mở rộng điều tra về vụ án lừa đảo mua nhà ở xã hội do đối tượng Đinh Lê Hồng Quế (SN 1987, ngụ phường Phước Long, TPHCM) cùng đồng bọn thực hiện.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 37 đối tượng. Trong đó, 31 đối tượng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ” và 4 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Đinh Lê Hồng Quế. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu là Đinh Lê Hồng Quế thừa nhận hành vi phạm tội. Theo Quế khai, khi thấy dự án chung cư Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) được nhiều người chú ý, Quế bàn với Nguyễn Văn Sơn (SN 1989) và Lê Văn Khoa (SN 1995) thành lập Công ty Bất động sản Brothers Land nhằm mục đích lừa đảo. Tháng 4/2026, công ty này ra đời, do Sơn làm Giám đốc, người đại diện pháp luật nhưng thực chất Quế là người đứng sau điều hành.

Nhóm của Quế đăng tuyển nhân viên môi giới nhằm chào bán căn hộ tại dự án trên; đồng thời móc nối với nhiều môi giới bất động sản bên ngoài để săn tìm người mua.

Các nhân viên môi giới khi thì xưng là người của Công ty Brothers Land, lúc lại giới thiệu thuộc Công ty CP Đức Mạnh (chủ đầu tư dự án). Họ quảng cáo với khách hàng về các suất mua nội bộ, suất ngoại giao, suất kín… đồng thời cam kết nếu làm theo hướng dẫn sẽ chắc chắn được duyệt hồ sơ mua căn hộ.

Các nhân viên sale tư vấn khách hàng về lộ trình thanh toán, trong đó yêu cầu đóng một khoản đặt cọc trước để chọn mã căn hộ, một khoản khác đóng khi có danh sách xét duyệt chính thức của Sở Xây dựng. Theo điều tra, hai khoản này từ 150 - 900 triệu đồng mỗi suất, tuỳ vào vị trí, diện tích căn hộ. Nhân viên môi giới "tỉ tê" với khách hàng, đây là khoản lót tay hay phí mua suất, nằm ngoài hợp đồng.

Một số đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Đến nay, Cơ quan CSĐT xác định, Quế và đồng bọn đã rao bán hơn 600 “suất mua nhà ở xã hội”, chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Trước mắt, công an đã làm việc với 121 bị hại.

Màn kịch 'hợp đồng độc quyền' và danh sách giả

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Quế và đồng bọn dưới vỏ bọc Công ty Bất động sản Brothers Land đã có những thủ đoạn gian dối tinh vi. Các đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu của chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đức Mạnh và Sở Xây dựng TPHCM để tạo lòng tin, từ đó dễ dàng khiến khách hàng đặt bút ký hợp đồng, rồi chiếm đoạt tiền.

Theo đó, khi khách hàng liên hệ mua nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, các nhân viên sale từng bước dụ dỗ. Nhân viên dẫn khách đến tận dự án để xem căn hộ, bản thiết kế. Thực chất, các nhân viên này xin phía chủ đầu tư vào dự án như một nhân viên môi giới bất động sản tự do hay khách hàng thông thường.

Hợp đồng mua bán nhà ở được làm giả tinh vi. Ảnh: CACC

Nhân viên sale còn yêu cầu khách hàng đến trụ sở Công ty Brothers Land. Tại đây, khách được cho xem một phần hợp đồng phân phối độc quyền do chủ đầu tư dự án là Công ty Đức Mạnh ký kết với Công ty Brothers Land. Khách cũng được xem một số hợp đồng các khách hàng khác ký với Brothers Land hay Đức Mạnh.

Thậm chí, nhân viên còn cho khách xem một danh sách khách hàng mua nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đã được Sở Xây dựng duyệt.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, các bản hợp đồng và danh sách phê duyệt nêu trên đều do Quế và đồng bọn làm giả, nhằm mục đích củng cố lòng tin để khách hàng đặt bút ký vào hợp đồng và chi tiền. Công ty Đức Mạnh không ký hợp đồng phân phối dự án cho bất kỳ pháp nhân nào.

Đinh Lê Hồng Quế và các đối tượng có vai trò chủ đạo. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là nạn nhân bị chiếm đoạt tiền bởi nhóm đối tượng trên hoặc có ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Brothers Land (trụ sở ở đường Liên Phường, khu phố 60, phường Phước Long) thì liên hệ trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Công an TPHCM khuyến cáo: Người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục mua nhà và xác minh thông tin dự án trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền. Người dân cần cảnh giác trước những lời chào mời mua “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín”, tuyệt đối không chuyển tiền “mua suất” cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền và không tiếp tay cho hành vi hợp thức hóa hồ sơ trái quy định. Công an TPHCM kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cũng như những người làm giả giấy tờ, hợp thức hóa hồ sơ trái quy định hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm.