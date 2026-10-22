Thủ đoạn mời chào vay tiền rồi phát tán thông tin cá nhân để ép trả nợ

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, trong thời đại công nghệ số, bên cạnh những tiện ích thiết thực, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó, hoạt động tín dụng đen trên mạng và hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy là những vấn đề đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, quyền riêng tư và môi trường văn hóa lành mạnh.

Các đối tượng hoạt động tín dụng đen thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "vay tiền nhanh", "giải ngân trong ngày", "không cần thế chấp" để lôi kéo người có nhu cầu vay vốn. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời chào này có thể là các khoản vay với lãi suất cao, nhiều khoản phí không minh bạch và những điều kiện bất lợi cho người vay. Khi người vay mất khả năng thanh toán, một số đối tượng sử dụng các thủ đoạn đòi nợ trái pháp luật như đe dọa, xúc phạm, khủng bố tinh thần, gây sức ép đối với người thân hoặc tự ý thu thập, phát tán thông tin cá nhân nhằm ép buộc trả nợ.

Ảnh: Công an Tp.Đà Nẵng.

Cùng với đó, các nội dung văn hóa phẩm đồi trụy có thể được phát tán thông qua hội nhóm kín, đường link không rõ nguồn gốc hoặc các lời mời gọi truy cập nội dung trả phí. Việc tò mò truy cập, chia sẻ hoặc phát tán những nội dung này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp thông tin, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư mà còn có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, đạo đức, đặc biệt đối với thanh thiếu niên.

Trước những nguy cơ trên, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân khi tham gia không gian mạng. Đối với các dịch vụ vay tiền trực tuyến, cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị cho vay, lãi suất, các khoản phí và điều khoản hợp đồng; không vội tin vào quảng cáo hấp dẫn, không vay tiền qua các ứng dụng, đường link không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho người không đáng tin cậy; không tùy tiện cài đặt ứng dụng lạ trên thiết bị.

Đối với các nội dung độc hại, người dân cần tránh truy cập, tải xuống, lưu trữ hoặc chia sẻ văn hóa phẩm đồi trụy; không tham gia các hội nhóm có dấu hiệu phát tán nội dung vi phạm pháp luật. Khi phát hiện hành vi nghi vấn, cần lưu giữ thông tin, bằng chứng liên quan một cách an toàn và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.