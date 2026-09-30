Thủ đoạn lừa 'ký gửi vàng' lãi suất cao chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Tý (SN 1985, tại Thanh Hóa) mức án 21 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Năm 2024, bị cáo nhận án 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt của 2 tội là 21 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV Group do Vũ Ngọc Tý (SN 1985) làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật.

Công ty này có địa chỉ kinh doanh vàng bạc đá quý tại phố Dịch Vọng Hậu, Hà Nội. Công ty này chỉ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng.

Năm 2023 và 2024, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Tý đã đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu công ty của mình đủ điều kiện kinh doanh vàng, được NHNN cấp phép quản lý.

Vũ Ngọc Tý còn giới thiệu rằng, chỉ có Công ty ATV được cấp phép nhận ký gửi vàng của người dân nhằm mục đích thống kê số liệu vàng dự trữ trong dân thay NHNN để quản lý và trả lãi suất cho khách hàng theo quy định.

Bị cáo còn đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty ATV phải ký vốn pháp định vào NHNN với số tiền 500 tỷ đồng. Trường hợp Công ty ATV có tranh chấp, NHNN sẽ đứng ra chi trả cho khách hàng… Khách hàng có nhu cầu ký gửi vàng sẽ có giấy chứng nhận do NHNN cấp.

Theo quy định của Vũ Ngọc Tý, khách hàng có nhu cầu ký gửi vàng với Công ty ATV sẽ chuyển tiền đến các tài khoản mang tên công ty này hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của Tý.

Với phương thức và thủ đoạn trên, trong năm 2023 và 2024, CEO Công ty ATV đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng của 12 người bị hại, thông qua việc huy động vốn dưới hình thức ký 19 hợp đồng ký gửi vàng, hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh doanh.

Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư, Tý không sử dụng để kinh doanh lấy lãi như cam kết mà sử dụng chi trả lương cho nhân viên, mua sắm máy móc phục vụ công ty, lấy tiền đầu tư của người sau trả cho người trước và chi tiêu, trả nợ cá nhân hết.

Tý dùng hơn 1 tỷ đồng để trả lãi cho các nhà đầu tư, còn chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả.

Tháng 2/2023, Vũ Ngọc Tý thỏa thuận sang tên chuyển nhượng và thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty ATV cho ông Nguyễn Văn Vương (SN 1976, ở Hà Nội) đứng tên Chủ tịch HĐQT và bà Phạm Thị Bích Hòa (SN 1980, ở Hưng Yên) đứng tên Tổng giám đốc. Bị cáo cũng giao con dấu cho phía ông Vương quản lý.

Thời điểm đó, bị cáo không còn là Chủ tịch HĐQT của Công ty ATV, không có chức năng, nhiệm vụ tại công ty này. Nhưng để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký gửi vàng, Vũ Ngọc Tú thuê người làm giả con dấu của Công ty ATV để đóng dấu xác nhận trên các hợp đồng ký gửi vàng và giấy ký gửi vàng có kỳ hạn của khách hàng.

Bị cáo đã đóng dấu xác nhận vào 6 hợp đồng ký gửi vàng và giấy ký gửi vàng có kỳ hạn giữa Công ty ATV với khách hàng để các bị hại tin tưởng gửi tổng số hơn 4 tỷ đồng và bị Tý chiếm đoạt hết.